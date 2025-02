Mano Menezes avalia situação de Thiago Silva e elogia postura do Fluminense

Técnico do Fluminense, Mano Menezes fez uma avaliação preliminar da situação de Thiago Silva, que deixou o clássico contra o Flamengo por conta de uma lesão. O comandante espera que a questão do zagueiro não seja grave.

- O gramado está muito duro. O pessoal que cuida, explicou que no início da temporada é colocada uma resina, o que faz com que fique difícil em termos de piso. Talvez ele tenha sofrido alguma coisa dessa característica. Mas nosso Departamento Médico tem que fazer uma avaliação e nos posicionar. Acredito que não seja tão grave. A gente até com a experiência da primeira vez, não passou do limite para não agravar e ter um tempo grande de lesão, como da outra vez. Freytes entrou bem, defesa estava bem posicionada. Ignácio foi bem e isso dá uma tranquilidade para quem estiver em campo, atuar bem.

Mano Menezes elogiou a postura do Fluminense no clássico contra o Flamengo, apesar de não ter conseguido sair com os três pontos. Além disso, o treinador acredita que a semana cheia de treinos será chave para descansar seus atletas e trabalhar em busca de uma vitória sobre o Nova Iguaçu.

- A gente imaginava um jogo como foi. Enfrentamos uma adversário de muita qualidade, avaliado como um dos melhores times do país. Tivemos uma organização que julgamos ser a base de tudo. A equipe se comportou bem. E se faltou um pouquinho mais na frente é porque não foi possível ainda. Mas será possível logo mais. As duas equipes tiveram poucas conclusões, porque os sistemas defensivos se sobrepuseram aos ataques. A gente teve um início de jogo melhor, mas não conseguimos fazer tão bem. O Flamengo cresceu, ficamos com menos bola e com menos bola, você tem dificuldade para construir. O resultado foi justo pelo que apresentaram as duas equipes. Mantivemos chances de classificação, então vamos em frente. Trabalhar com uma semana cheia para recuperar bem em dois dias e trabalhar bem para enfrentar o Nova Iguaçu.

Com o confronto diante do Nova Iguaçu marcado para o próximo fim de semana, o Fluminense dará folga ao elenco no domingo (9) e na segunda-feira (10). O Tricolor ocupa a 8ª colocação com 11 pontos conquistados no Campeonato Carioca.

Veja outras respostas de Mano Menezes, técnico do Fluminense

Substituições

- Encerramos o primeiro tempo com dificuldade de saída de bola de trás. Por ser um zagueiro canhoto, foi para poder fazer melhor a construção de trás, que é extremamente necessária. Baixamos o Guga, empurramos o Fuentes mais para frente e conseguimos sair com a bola mais tocada de trás. Escolhas são escolhas. A gente tem do lado esquerdo, um lateral que apoia muito. Pelas características de jogo de Canobbio, isso não aconteceu tantas vezes. Mantivemos a característica. Se dermos os lados para os laterais do Flamengo, a gente pode perder o jogo ali. E foi em um cruzamento que Fábio fez uma defesa espetacular. Bloquear os lados era um fato importante no jogo.

Sequência

- A gente não está ainda porque deixamos escapar pontos que os grandes geralmente não deixam. Nosso início foi mais abaixo do que os demais. Mas se continuarmos como estamos indo nos últimos jogos, podemos alcançar nossa vaga na última rodada. Vamos por parte, nos preparar bem, vencer o Nova Iguaçu. A gente já mostrou algo pro torcedor, que ele pode confiar na equipe, comparecer em número maior no Maracanã. Fizemos um bom clássico contra o Vasco, um clássico parelho contra o Flamengo. A equipe já conseguiu mostrar que merece esse crédito. Podemos atingir nosso objetivo

Calendário

- Eu procuro sempre respeitar todos para não fazer uma estimativa que o jogo pode não confirmar. Já fizemos jogos contra equipes consideradas menores parelhos em que eles apresentaram futebol bem jogado. Não tem que ganhar jogo de véspera. Nós podemos interferir na nossa produção de equipe e é visível que ela vem melhorando nos últimos jogos. Quando você está melhor preparado fisicamente, você começa a ganhar os duelos individuais. Pode parecer desculpa, mas não é. Quando você tem um atleta com 45, 60 dias de trabalho contra outro que tem duas semanas, você chega uma fração de segundo atrasado. Isso faz com que você não ganhe um arranque, o passe é mais justo, fica mais fácil para o adversário te marcar. Essas primeiras rodadas foram muito ruins nesse sentido, mas passamos por elas e estamos em um estágio de 60%, que já dá condição de entregarmos coisas melhores.

Busca por atacante

- Eu não costumo abordar essas questões publicamente. A gente tem que ter no elenco jogadores que se complementam em termos de características. Com a saída de Kauã, a gente vai encontrar um outro jogador para estar conosco. Às vezes um jogo se desenha para uma característica de atacante. Não adianta ter volume pelos lados se você não tem um grande cabeceador. Preencher isso é realmente uma ideia de quem faz gestão de grupo e estamos atentos a esses detalhes.