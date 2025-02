Arias reclama de calendário do Fluminense e manda recado: ‘Prejudicados’

Ídolo do Fluminense, Jhon Arias reclamou do calendário do Campeonato Carioca após o empate por 0 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã. O atleta relembrou que sua equipe sofreu com o desgaste após entrar em campo com menos de 72 horas de descanso.

- Eu acho que era uma partida importante para a gente, para o campeonato, o Fla-Flu sempre tem esse gosto especial. Talvez tenhamos sido prejudicados pelo calendário. Você precisa que os jogadores estejam bem descansados. A gente jogou na quarta, às 21h30, em Brasília, tivemos viagem e hoje é sábado. Foram menos de 72 horas de descanso.

Apesar das críticas e de um reconhecimento de um clássico abaixo da média, Arias vê o Fluminense em evolução após um início ruim no Campeonato Carioca. O atleta acredita que a equipe está se aproximando da melhor forma física e técnica na temporada.

- Foi um jogo com intensidade menor, com jogadores menos lúcidos. A gente tentou, fizemos um grande jogo. Vamos seguir lutando e vamos evoluindo. Hoje foi uma amostra de que aos poucos vamos chegar no lugar físico e técnico que queremos.

Com o empate, o Fluminense segue na 8ª colocação de forma provisória com apenas 11 pontos conquistados. Nesta semana, Mano Menezes tem uma semana cheia para treinar o elenco do Tricolor e se preparar para o jogo contra o Nova Iguaçu, no próximo fim de semana.

