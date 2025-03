Fluminense vive expectativa pelo retorno de Ganso aos treinos

O retorno de Paulo Henrique Ganso aos gramados está cada vez mais próximo. Sete dias depois de realizar um procedimento médico, a previsão é que o ídolo volte às atividades nesta sexta-feira (21). De acordo com a programação divulgada pelo Fluminense, o treino sará às 9h30.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Diagnosticado com uma miocardite nos exames de pré-temporada, o meia está em processo de recuperação e ainda não jogou em 2025. Inicialmente, ficou 30 dias afastado, realizando novo exame ao fim deste prazo, quando então voltou aos treinos. No entanto, a equipe de cardiologistas que acompanha o jogador viu a necessidade de realizar este procedimento que o deixou fora por mais sete dias.

Ganso está no Fluminense desde 2019, mas foi a partir de 2022, com a chegada de Abel Braga, que o meia começou a ganhar sequência e destaque. O comandante iniciou a recuperação do camisa 10 e entregou-o em com a confiança em alta para seu sucessor, Fernando Diniz. No reencontro com Diniz, o jogador virou peça chave para o meio de campo tricolor e tornou-se ídolo ao conquistar duas vezes o Campeonato Carioca, a Libertadores e a Recopa.

continua após a publicidade

Abraço entre Ganso e Diniz, no reencontro com o treinador. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A volta do atleta é aguardada com ansiedade pelos tricolores, que viram o time cair de rendimento com a sua ausência. Para a função de Ganso, Mano Menezes buscou alternativa em Lima e Jhon Arias, que atuou deslocado em algumas partidas. Embora esteja prestes a retornar, é improvável que o meia esteja disponível na estreia do Brasileirão, no dia 29 de março, contra o Fortaleza.

Outros jogadores em tratamento

Além de Ganso, o Fluminense tem outros jogadores no departamento médico. A notícia mais recente é a lesão de Riquelme, jovem promessa da base tricolor que teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficará fora por pelo menos quatro semanas. Outro jogador que será desfalque no início do Brasileirão é o lateral esquerdo Gabriel Fuentes, que teve lesão muscular na coxa. Renao Augusto, que operou o ombro esquerdo, ainda não possui previsão de retorno.