Canobbio releva postura do Fluminense e valoriza classificação: ‘Primordial’

Autor de um dos gols da vitória do Fluminense sobre o Bangu, Canobbio elogiou a classificação do Tricolor às semifinais do Campeonato Carioca. O atleta também relevou a postura da equipe, que não agradou parte dos torcedores presentes no Maracanã.

- O primordial era classificar. Era nosso primeiro objetivo no ano. Lógico que a gente queria mais, mas tem muita coisa para melhorar. Com a semana longa que tivemos, aproveitamos para atacar algumas deficiências. Agora é encarar o que vem pela frente na Copa do Brasil e depois pensar no Carioca - disse Canobbio.

Com a vitória sobre o Bangu, o Fluminense avançou com a 3ª colocação na Taça Guanabara e encara o Volta Redonda na semifinal do torneio. O Tricolor volta a campo pelo estadual no próximo fim de semana, no Maracanã.

Reforço mais caro da janela de transferências, Canobbio vem se destacando com a camisa do Fluminense e marcou seu segundo gol em sua segunda partida consecutiva. O atleta vem sendo peça chave na equipe de Mano Menezes no início de temporada.

Próximo compromisso de Canobbio e Fluminense

No entanto, Canobbio e Fluminense possuem um compromisso contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, antes de encarar o Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor viaja para Belém na segunda-feira (24), onde encara o Azulão, na quarta-feira (26).

