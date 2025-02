Fluminense vence Bangu e se classifica às semifinais do Campeonato Carioca

O Fluminense venceu o Bangu por 3 a 2, neste domingo (23), pela 11ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã. O Tricolor abriu o placar com gol contra de Juan Sánchez, mas o Alvirrubro empatou na mesma moeda com Freytes desviando um cruzamento contra a própria meta na etapa inicial. Na volta do intervalo, a equipe de Mano Menezes voltou à frente com Canobbio e Serna, enquanto os visitantes descontaram com João Veras no segundo tempo.

Com o resultado, o Fluminense avançou às semifinais do Campeonato Carioca com a 3ª colocação e enfrentará o Volta Redonda. O Tricolor ultrapassou o Vasco por conta do critério de desempate do confronto direto, uma vez que o Time de Guerreiros derrotou o Cruz-Maltino por 2 a 1, em Brasília, na 8ª rodada da Taça Guanabara.

Como foi a partida entre Fluminense e Bangu?

Na etapa inicial, o Fluminense fez um início de jogo morno, mas abriu o placar em uma trapalhada da defesa do Bangu após finalização bloqueada de Cano em que Juan Sánchez marcou contra em favor do Tricolor aos 14 minutos. O Tricolor encontrou dificuldades em penetrar na área adversária, e o Alvirrubro chegou ao empate com Ítalo sendo acionado pelo lado esquerdo com muita liberdade, cruzando na área e Freytes desviando contra a própria meta aos 44 minutos.

Na volta do intervalo, o Fluminense voltou com mais intensidade, e Serna foi essencial na mudança da equipe. Em boa jogada pela direita, o colombiano encontrou Canobbio no meio da área, e o uruguaio só escorou para o fundo das redes aos oito minutos, Na sequência, Serna aproveitou uma bola perdida na área após cobrança de falta e finalizou de primeira para ampliar o marcador. No entanto, o Bangu descontou com João Veras convertendo pênalti cometido por Juan Freytes aos 18 minutos. Na reta final, o Tricolor ainda criou chances com Canobbio e Cano, mas não conseguiu aproveitar as chances para ampliar a vantagem.

O que vem por aí para Fluminense e Bangu?

Com a classificação às semifinais do Campeonato Carioca, o Fluminense recebe o Volta Redonda no próximo fim de semana, embora não tenha data definida pela Ferj. No entanto, o Tricolor possui compromisso pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, na quarta-feira (26). Por outro lado, o Bangu foi rebaixado e disputará a Série A2 do Campeonato Carioca, que acontece entre maio e agosto.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 3 x 2 Bangu - Campeonato Carioca

11ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Juan Sánchez (contra), 14'/ºT (1-0); Freytes (contra), 43'/1ºT (1-1); Canobbio, 8'/2ºT (2-1); Serna, 11'/2ºT (3-1); João Veras, 18'/2ºT (3-2)

🟨 Cartões amarelos: Vitor Mendes e Ítalo (BAN); Juan Freytes e Keno (FLU)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules (Serna), Martinelli e Jhon Arias; Riquelme Felipe (Lima), Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno).

BANGU (Técnico: Júnior Lopes)

Victor Brasil; Vitinho, Ramom, Kevem e Ítalo; Alex Moretti (Macário), Juan Sánchez (Léo Guerra), João Felipe e Diogo Correia (Lucas Nathan); Hygor e Vitor Mendes (João Veras).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos.

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Márcia Alves.

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.