Fluminense divulga relacionados sem Everaldo e Savarino

O Fluminense divulgou a lista de jogadores convocados para o confronto diante do Bahia, nesta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía conta com praticamente todo o elenco à disposição.

continua após a publicidade

➡️ Escalação do Fluminense: Zubeldía usa força máxima no Brasileirão

Entre os goleiros, foram chamados Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Nas laterais, aparecem Samuel Xavier, Guga, Guilherme Arana e Renê. Para a zaga, os nomes relacionados são Freytes, Ignácio, Igor Rabello e Jemmes.

No meio-campo, Zubeldía terá à disposição Martinelli, Nonato, Otávio, Lima, Lucho Acosta e PH Ganso, além do volante Facundo Bernal, que também aparece entre as opções. Já no setor ofensivo, o Tricolor vai a campo com Canobbio, Kevin Serna, John Kennedy, Santi Moreno, Wesley Natã e Matheus Reis como alternativas para o ataque.

continua após a publicidade

➡️ Bahia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Desfalques do Fluminense

Entre os desfalques, a situação permanece inalterada. Germán Cano segue em recuperação após cirurgia no joelho e continua fora de combate, sendo, neste momento, o único atleta entregue ao departamento médico. Savarino também não viajou porque passa por recondicionamento físico. O venezuelano estará disponível para a próxima partida.

Por outro lado, Hércules e Soteldo se aproximam de voltar ao campo. Apesar de não terem viajado com o grupo, os dois estão liberados das respectivas lesões e já fizeram duas sessões de treino integrais com o grupo. A dupla agora faz transição para recuperar o condicionamento físico.

continua após a publicidade

O controle de carga tem sido um dos pilares do trabalho de Zubeldía em 2026. Até aqui, o Fluminense não registrou novas lesões desde o início das competições oficiais, cenário considerado positivo internamente e que reforça a decisão de rodar o elenco de forma pontual. Cano se machucou no primero treino após reapresentação.

Everaldo também é ausência na lista de relacionados. Segundo o jornalista Wilson Fort, o jogador negocia saída do Tricolor para os Emirados Árabes. O jogador foi alvo do Athletico-PR no fim da semana passada, mas o interesse esfriou.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

🍀Aposte na dupla tricolor ao longo de todo o Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.