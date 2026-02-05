Fluminense divulga relacionados sem Everaldo e Savarino
Tricolor enfrenta o Bahia pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense divulgou a lista de jogadores convocados para o confronto diante do Bahia, nesta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía conta com praticamente todo o elenco à disposição.
Arena Fonte Nova terá show de iluminação para receber o duelo entre Bahia e Fluminense
Futebol Nacional
Fluminense tem prova à parte contra o Bahia pelo Brasileirão
Fluminense
Flamengo faz proposta por Jhon Arias, mas jogador recusa pelo Fluminense
Flamengo
➡️ Escalação do Fluminense: Zubeldía usa força máxima no Brasileirão
Entre os goleiros, foram chamados Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. Nas laterais, aparecem Samuel Xavier, Guga, Guilherme Arana e Renê. Para a zaga, os nomes relacionados são Freytes, Ignácio, Igor Rabello e Jemmes.
No meio-campo, Zubeldía terá à disposição Martinelli, Nonato, Otávio, Lima, Lucho Acosta e PH Ganso, além do volante Facundo Bernal, que também aparece entre as opções. Já no setor ofensivo, o Tricolor vai a campo com Canobbio, Kevin Serna, John Kennedy, Santi Moreno, Wesley Natã e Matheus Reis como alternativas para o ataque.
➡️ Bahia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Desfalques do Fluminense
Entre os desfalques, a situação permanece inalterada. Germán Cano segue em recuperação após cirurgia no joelho e continua fora de combate, sendo, neste momento, o único atleta entregue ao departamento médico. Savarino também não viajou porque passa por recondicionamento físico. O venezuelano estará disponível para a próxima partida.
Por outro lado, Hércules e Soteldo se aproximam de voltar ao campo. Apesar de não terem viajado com o grupo, os dois estão liberados das respectivas lesões e já fizeram duas sessões de treino integrais com o grupo. A dupla agora faz transição para recuperar o condicionamento físico.
O controle de carga tem sido um dos pilares do trabalho de Zubeldía em 2026. Até aqui, o Fluminense não registrou novas lesões desde o início das competições oficiais, cenário considerado positivo internamente e que reforça a decisão de rodar o elenco de forma pontual. Cano se machucou no primero treino após reapresentação.
Everaldo também é ausência na lista de relacionados. Segundo o jornalista Wilson Fort, o jogador negocia saída do Tricolor para os Emirados Árabes. O jogador foi alvo do Athletico-PR no fim da semana passada, mas o interesse esfriou.
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
🍀Aposte na dupla tricolor ao longo de todo o Brasileirão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias