Fluminense terá desfalque de meia por lesão muscular

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 11:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense terá o desfalque do meia Lima por cerca de um mês. O jogador teve lesão muscular na coxa esquerda constatada após realizaçã de exames, mas já era ausência garantida na partida diante do Vitória, nesta quinta-feira (27), por suspensão. A informação foi publicada primeiramente pelo portal Saudações Tricolores.

Lima já participou de 25 partidas na temporada, sendo dos jogadores do Tricolor que mais entrou em campo no ano. O meio-campista fica atrás apenas de Fábio e Martinelli, com 27 jogos cada, e empata com Jhon Arias, que serve a seleção da Colômbia na Copa América.

No último compromisso do Fluminense, no domingo (23), em derrota para o Flamengo por 1 a 0, Lima foi expulso aos 42 minutos do segundo tempo, após levar o segundo amarelo por falta em Ayrton Lucas.

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (27), às 19h, no Maracanã, para encarar o Vitória pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor soma apenas seis pontos e ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro.

Lima, desfalque pelo próximo mês, comemora gol pelo Fluminense diante do Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão 2024 (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)