Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 16:49 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (20), o Fluminense recebe o Grêmio, no Maracanã, a partir das 19h (Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras perdeu o primeiro jogo por 2 a 1 e precisa reverter a desvantagem, em casa, para avançar para próxima fase da competição.

O técnico Mano Menezes terá pelo menos quatro desfalques para a decisão, e deve repetir a escalação do jogo de ida, no Couto Pereira, com exceção de Alexsander, que foi vendido para o Al-Ahli e já embarcou para a Arábia Saudita. Para a vaga, Facundo Bernal deve ser o titular, assim como no duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

A verdadeira dor de cabeça para o técnico tricolor são os lesionados. Na partida de ida, contra o Grêmio, Martinelli saiu lesionado logo no início do primeiro tempo. O volante está com um edema ósseo no tornozelo direito, mas o Fluminense não divulgou tempo de recuperação.

Como se não fosse suficiente, o zagueiro Ignácio, que teve boa atuação contra o Corinthians, sentiu o joelho esquerdo na reta final da partida e precisou ser substituído. Com isso, Thiago Santos deve voltar a ser a dupla de Thiago Silva na defesa.

Germán Cano e Marcelo são mais dois jogadores importantes que estão fora da partida. Ambos jogaram na vitória sobre o Palmeiras, na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, e não atuam desde então. Com isso, a provável escalação do Fluminense deve ser:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Guga; André, Nonato, Ganso; Arias, Kauã Elias, Kevin Serna (Keno).

