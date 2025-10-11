Fluminense tem momento inédito desde a chegada de Zubeldía
Argentino chegou em meio a maratona de jogos
Após a derrota para o Mirassol, na última quarta-feira (8), o Fluminense iniciou nesta sexta-feira (10) o período de treinos durante a Data Fifa. O elenco voltou ao trabalho no CT Carlos Castilho sob o comando de Luis Zubeldía, em uma rotina que marca o início da preparação para o confronto com o Juventude, no dia 16 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na quinta-feira (9), o elenco tricolor retornou ao Rio de Janeiro após a viagem a São Paulo e teve o dia reservado à recuperação física. O primeiro treino com o grupo completo aconteceu na sexta, com a presença de titulares que enfrentaram o Mirassol, e foi seguido por mais uma atividade neste sábado (11). O domingo será de folga, e a equipe volta a treinar na segunda-feira (13).
A tendência é que Zubeldía mantenha uma rotina diária de treinos até a véspera da partida contra o Juventude. O técnico argentino finalmente terá uma sequência completa de trabalhos com o elenco, algo que não aconteceu desde sua chegada ao clube, devido à maratona de jogos das últimas semanas.
Com o retorno dos trabalhos, o Fluminense inicia uma sequência importante no calendário: serão quatro partidas seguidas no Rio de Janeiro, todas no Maracanã — contra Juventude, Vasco (com mando Cruz-Maltino), Internacional e Ceará. O período é considerado estratégico pelo clube, que aposta no fator casa e no tempo de treino para consolidar o modelo de jogo do treinador e manter a disputa por uma vaga na Libertadores.
Jogadores do Fluminense no treino desta sexta-feira (10)
