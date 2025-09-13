Fluminense tem momento chave contra o Corinthians no Brasileirão
Tricolor se classificou para a semifinal da Copa do Brasil
Na sábado (13), o Fluminense enfrenta o Corinthians, no Maracanã, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro que pode marcar um momento decisivo para a equipe de Renato Gaúcho na temporada. Após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, confirmada na última quarta-feira (10) contra o Bahia, o Tricolor passa a mirar o Brasileirão e a Sul-Americana, já que as semifinais da Copa do Brasil só acontecem em dezembro.
— A semifinal é dia 10 e 14 de dezembro, até lá o Brasileirão já acabou. Então a gente vai esquecer a Copa do Brasil agora e depois a gente vai, pode ter certeza, pensar nela. Até lá, no próximo sábado (13), nós temos o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, e na próxima terça-feira (16) a gente já tem a Sul-Americana, que a gente vai mirar também, mas não vou deixar o Campeonato Brasileiro de lado.
O treinador ressaltou também a necessidade de rodar o elenco ao longo da competição, destacando a confiança em todos os jogadores:
— Quando eu mudo a equipe para jogar o Brasileirão, muita gente acha que não é necessário. Sim, é necessário, por causa do desgaste, porque se eu estou mudando, eu confio em todo mundo. Eu falo para vocês, as oportunidades chegam para o jogador, o jogador tem que estar preparado.
Brasileirão ganha foco do Fluminense
O Fluminense ocupa a nona posição na tabela, com 28 pontos, mas ainda está relativamente próximo do pelotão da frente. O quarto colocado, Bahia, tem 36 pontos. A vitória contra o Corinthians pode impulsionar a equipe rumo às primeiras colocações, garantindo não só tranquilidade no campeonato, pensando em eliminar qualquer chance de rebaixamento, como também a possibilidade concreta de conquistar vaga na próxima Libertadores via Brasileirão, sem depender de títulos da Copa do Brasil ou Sul-Americana.
Variações táticas
Se a base do time tem sido a trinca de volantes – Martinelli, Nonato e Hércules –, o bom desempenho de Lucho Acosta contra o Bahia abre a possibilidade de Renato variar o modelo. O meia entrou bem na partida de quarta-feira, deu mais dinamismo ao ataque e pode ganhar espaço para ser alternativa no meio-campo.
Com o calendário agora dividido entre Brasileirão e Sul-Americana até dezembro, o jogo contra o Corinthians representa mais do que três pontos: é a chance de o Fluminense pavimentar sua campanha no campeonato e dar tranquilidade para seguir sonhando alto em todas as frentes.
