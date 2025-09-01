Fluminense dá período de descanso aos jogadores na Data Fifa

O Fluminense terá quatro dias de folga entre segunda (1) e quinta-feira (4), um período considerado pelo técnico Renato Gaúcho como fundamental para a recuperação dos jogadores. Após uma sequência intensa de jogos, incluindo a recente derrota por 1 a 0 para o Bahia, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o treinador destacou que a pausa será o melhor “treinamento” que o time pode ter neste momento.

continua após a publicidade

➡️ Renato Gaúcho projeta trunfo após Santos x Fluminense: ‘O melhor treinamento’

- O melhor treinamento pra gente agora vão ser esses quatro dias de folga que nossos jogadores vão ter. Todos os clubes tiveram férias, o meu grupo não teve férias, não teve folga. Então nesses quatro dias de folga, esse vai ser o melhor treinamento. Eles descansarem a cabeça, curtirem a família deles, curtirem o que deve ser feito. Na sexta-feira todo mundo volta pra gente voltar a treinar e a gente pensar no jogo de quarta-feira diante do Bahia - afirmou Renato Gaúcho.

O período de descanso acontece em um momento em que o elenco apresenta desgaste físico acumulado. O treinador já havia alertado sobre a necessidade de preservar os atletas em jogos recentes, fazendo substituições estratégicas para manter a condição física do grupo. Durante a derrota para o Bahia e no empate sem gols contra o Santos, Renato explicou suas escolhas de substituições, destacando que alguns jogadores precisaram sair por cansaço e para evitar riscos de lesão.

continua após a publicidade

Cronograma de atividades do Fluminense

01 a 07 de setembro de 2025

• 01/09 – Segunda-feira: Folga

• 02/09 – Terça-feira: Folga

• 03/09 – Quarta-feira: Folga

• 04/09 – Quinta-feira: Folga

• 05/09 – Sexta-feira: Treino às 15h30, CTCC

• 06/09 – Sábado: Treino às 09h30, CTCC

• 07/09 – Domingo: Treino às 09h30, CTCC

Renato reforçou que o descanso será essencial para a preparação da equipe antes do retorno aos treinos na sexta-feira. Segundo ele, os jogadores poderão aproveitar o período para recuperar a parte física e mental, elementos importantes para enfrentar os desafios da temporada.

continua após a publicidade

- Vocês viram que o meu time hoje estava bastante desgastado. Se eu não mudar as peças, não é só lá na frente, não. É em todas as posições. Coloquei o Igor faltando sete ou oito minutos antes que eu tomasse um gol de bola parada, que eu acabei tomando, mesmo com ele em campo. Então foi para impedir isso - explicou o treinador, reforçando a atenção ao desgaste do elenco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Com o retorno às atividades marcado para sexta-feira, o Tricolor terá a oportunidade de ajustar detalhes e preparar o time para a partida de volta contra o Bahia, garantindo que os atletas estejam descansados e aptos para retomar a intensidade necessária nos jogos decisivos.