Fluminense tem dois jogadores indicados ao Fifa The Best

O Fluminense teve dois jogadores indicados ao prêmio Fifa The Best: Thiago Silva, Fábio, além de Jhon Arias, hoje no Wolverhampton. A avaliação, que elege o "time do ano", leva em conta o desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

A definição será feita com votos de um painel de especialistas, mas também dos torcedores. A votação acontece até dia 28 de novembro, no site da Fifa — acesse clicando aqui.

Os três foram peça fundamental para a grande campanha do Fluminense no Mundial de Clubes e também na reação contra o rebaixamento em 2024. Fábio teve defesas decisivas, Thiago retornou como grande referência no setor defensivo e Árias se consolidou como destaque da equipe por sua qualidade e regularidade.

Veja os números dos indicados do Fluminense:

Fábio

O goleiro chegou ao Fluminense em 2022 e tornou-se titular absoluto do time. Nas quatro temporadas, somou 252 jogos, sendo 100 deles sem ser vazado. Conquistou os Cariocas de 2022 e 2023, além da Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024. Também esteve na campanha histórica que levou o Tricolor à semifinal do Mundial de Clubes.

Thiago Silva

Revelado pelo Fluminense, o zagueiro retornou com o mesmo status que deixou o clube: de ídolo e capitão. Desde que voltou, foi peça fundamental na briga contra o rebaixamento no conturbado ano de 2024. Ele soma 59 jogos e quatro gols pelo Flu.

Jhon Arias

Hoje no Wolverhampton, a indicação de Arias se dá pelo desempenho no Flu. O colombiano chegou em 2021 passou por um processo de adaptação até se firmar no time titular como um dos principais destaques. Entrou em campo 230 vezes com a Armadura Tricolor, fez 47 gols e deu 54 assistências. Assim como Fábio, foi bicampeão Carioca, campeão da Libertadores e da Recopa. Pelas grandes atuações no Mundial de Clubes, foi vendido ao time inglês após a competição.