Fluminense volta ao Maracanã com obstáculo além do Mirassol para superar

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Mirassol, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da derrota por 2 a 0 para o Ceará, o time de Luis Zubeldía tenta se reabilitar e encerrar um incômodo jejum: os atacantes tricolores completaram um mês sem marcar gols. A falta de um goleador na frente dificulta os jogos do time.

A última bola na rede de um jogador do setor ofensivo foi de Keno, no dia 4 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG. Desde então, o Fluminense disputou seis partidas e viu apenas atletas de outras posições balançarem as redes: Samuel Xavier, Renê, Thiago Silva e Martinelli.

Mirassol 2 x 1 Flu — Martinelli Flu 1 x 0 Juventude — Thiago Silva Flu 1 x 0 Internacional — Samuel Xavier Flu 1 x 0 Ceará — Renê

Mesmo com as dificuldades ofensivas, o Tricolor aposta na força do Maracanã. Desde a chegada de Zubeldía, o time venceu todas as cinco partidas como mandante, sem sofrer gols. O treinador argentino contará novamente com sua força máxima, incluindo os retornos de Lucho Acosta, Samuel Xavier e Thiago Silva, que ficaram fora na última rodada. Além deles, Bernal volta após cumprir suspensão, enquanto Ignácio, expulso contra o Ceará, está fora. Germán Cano, ainda em recuperação de uma entorse no joelho direito, deve seguir como desfalque.

Escalação do Fluminense

Com isso, o provável Fluminense para enfrentar o Mirassol é:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Martinelli aborda John Kennedy em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O time soma 47 pontos e ocupa a sétima colocação no Brasileirão, um ponto atrás do Botafogo, que fecha o G-6. Uma vitória no Maracanã pode colocar o Tricolor de volta à zona de classificação para a Libertadores 2026, melhor ainda com gols de atacantes para encerrar o jejum.