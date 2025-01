Fluminense tem desfalque de titular para clássico contra Botafogo

O Fluminense não contará com o centroavante Kauã Elias para o clássico contra o Botafogo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O jovem sentiu dores musculares e não foi relacionado pelo técnico Mano Menezes.

Com isso, a expectativa é de que Germán Cano inicie o confronto na equipe titular, assim como foi na partida contra a Portuguesa. Outra novidade é o retorno de Lelê dentre os relacionados após quase 10 meses sem entrar em campo devido a uma grave lesão ligamentar no joelho.

Nessa edição do Campeonato Cairoca, Kauã Elias iniciou os jogos contra Maricá e Madureira. O atacante também já marcou um gol pelo Fluminense em cobrança de pênalti contra a equipe que lidera o estadual, em jogo que terminou empatado por 1 a 1, em Moça Bonita.

No estadual, Germán Cano é o artilheiro do Fluminense com dois gols marcados contra a Lusa, na única vitória do Tricolor na competição. O argentino entrou no decorrer da partida contra o Madureira, mas não conseguiu balançar as redes.

Kauã Elias no Fluminense

Com a lesão de Cano em 2024, Kauã Elias aproveitou o espaço e foi peça chave na campanha de recuperação do Fluminense no Brasileirão. O centroavante marcou seis gols no torneio e foi um dos artilheiros do Tricolor na competição.