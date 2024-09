Fluminense tem aproveitamento ruim contra adversários diretos no Brasileirão; veja números

Mano Menezes, técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 18:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Ainda na luta contra o rebaixamento, o Fluminense vem lidando com problemas ao enfrentar equipes da parte de baixo da tabela do Brasileirão. Atualmente na 16ª colocação - uma acima da zona da degola -, o Tricolor foi superado pelo Juventude por 2 a 1, de virada, no último domingo (15).

Assim, o Flu somou mais uma derrota para times entre os dez últimos do Campeonato Brasileiro. Até aqui, a equipe carioca enfrentou em 11 oportunidades equipes que atualmente se encontram na segunda metade da classificação. No recorte, são cinco derrotas, quatro empates e duas vitórias, um aproveitamento de 30%.

Veja abaixo os resultados do Fluminense contra times da parte de baixo da tabela até a 26ª rodada:

Fluminense 2 x 2 Red Bull Bragantino ➖

Corinthians 3 x 0 Fluminense ❌

Fluminense 1 x 1 Juventude ➖

Fluminense 1 x 2 Atlético-GO ❌

Fluminense 0 x 1 Vitória ❌

Grêmio 1 x 0 Fluminense ❌

Criciúma 1 x 1 Fluminense ➖

Cuiabá 0 x 1 Fluminense ✅

Red Bull Bragantino 0 x 1 Fluminense ✅

Fluminense 0 x 0 Corinthians ➖

Juventude 2 x 1 Fluminense ❌

O desempenho, no entanto, melhorou sob o comando de Mano Menezes. O treinador somou sete dos 12 pontos possíveis, nas últimas quatro partidas da lista. O restante dos confrontos do Tricolor citados foram com Fernando Diniz ou Marcão.

Na 16ª colocação do Brasileirão com 27 pontos, o Fluminense agora terá de mudar a chave para a Libertadores. A equipe recebe o Grêmio na próxima quarta-feira (18), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio continental.

