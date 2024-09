Thiago Silva analisa derrota do Fluminense e cobra o time: ‘Sem sacrifício, fica difícil’

Thiago Silva, jogador do Fluminense, em partida contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/09/2024 - 18:23 • Rio de Janeiro

Neste domingo (15), o Fluminense perdeu para o Juventude por 2 a 1 no Alfredo Jaconi pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, mas cedeu a virada para os donos da casa ao final da partida. Ao fim da partida, Thiago Silva cobrou o time pela derrota nos momentos finais.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Após a derrota, o capitão Thiago Silva avaliou a partida da equipe e admitiu que o time parou depois do gol. O zagueiro não deixou de cobrar os companheiros pela pressão sofrida no final.

— Se encaminhava para um bom resultado pelo placar feito no primeiro tempo. Depois do gol, paramos de jogar. Aceitamos a pressão. Temos que ter um pouco mais de personalidade nessa hora para chamar o jogo. É difícil falar nessa hora, de cabeça quente. Sem sacrifício, fica difícil. Tudo que fizemos até aqui foi com muito empenho. Hoje esse empenho deixou a desejar. Todo mundo sabe da responsabilidade. Desde 2005 o Fluminense não ganha aqui, tem algum motivo. Nesse tempo, o Fluminense foi duas vezes campeão brasileiro e não ganhou aqui. Falei o que isso representava. Não conseguimos sustentar esse resultado.

Com a derrota, o Fluminense estagna na 16ª posição com 27 pontos, dois pontos a mais que o Vitória, na zona de rebaixamento. O Juventude foi à 11ª colocação com 32 pontos, entrando na zona de Sul-Americana.

Thiago Silva, jogador do Fluminense, em partida contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

E agora?

Agora, o Tricolor volta à campo na próxima quarta-feira (18) contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FLUMINENSE

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Alfredo Jaconi (RS)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Neuza Inês Black (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa-SC).

⚽ Jhon Arias (Fluminense); Ronaldo (Juventude); Marcelinho (Juventude).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES:

Juventude: Gabriel; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Ronie Carillo e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.