Mano Menezes admite erros do Fluminense em derrota e avalia: ‘Nos omitimos de jogar’

Mano Menezes, técnico do Fluminense, em partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/09/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro

Neste domingo (15), o Fluminense perdeu para o Juventude por 2 a 1 no Alfredo Jaconi pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, mas cedeu a virada para os donos da casa ao final da partida. O técnico Mano Menezes não gostou nada da atuação do time depois do gol. Para o treinador, a equipe se omitiu do jogo.

Em coletiva de imprensa após a partida, o treinador tricolor analisou a partida do Flu e apontou que o tumulto após câimbra de Thiago Santos gerou desconcentração e levou aos dois gols sofridos no final.

– Jogos de futebol são disputados assim, estabelecemos uma vantagem. A equipe estava mais posse, mais controle das ações do jogo. Segundo tempo, a gente imaginava que o Juventude ia vir, porque está perdendo o jogo e sabe o significado da partida. Mas eu acredito que a gente teve umas cinco vezes o contra-ataque do jogo, quando estava um a zero para nós. Algumas vezes concluímos mal, outras vezes não fizemos o último passe para construir uma jogada de mais qualidade, mas a bola esteve à nossa disposição para fazer. Só que o Thiago teve a câimbra e a gente teve que mexer duas vezes, eram as nossas mexidas finais. Houve um tumulto na beirada do campo, porque o nosso jogador estava com câimbra, ele colocou a bola e não pôde dar sequência na jogada. Então, a meu ver, o jogo tinha que ter sido parado. Mas toda vez é um critério diferente, hoje não parou. Aquilo ali criou uma instabilidade, a gente demorou para fazer a alteração, o time se descontrolou e tomou dois gols em dois minutos. E aí o jogo termina de uma maneira que não era aquilo que a gente queria, porque pensamos que o jogo poderia ter um encaminhamento final melhor.

O treinador evitou transferir a culpa do resultado e apontou erros pontuais da equipe, mas admitiu que faltou 'bom senso' da arbitragem em não parar a jogada em câimbra de Thiago Santos.

– Eu acho que transferir para os outros as falhas que a gente teve não é correto. Mas o jogo até ali era um jogo disputado dentro da normalidade, com a pressão. Eu consigo entender por que o jogo não parou, porque esse é o critério que todo mundo adota. O jogador está com a bola dominada, a bola está em nosso poder, ele não conseguiu dar continuidade ao lance porque ele sentiu o câimbra e caiu. Não é cera, não é nada, é um lance para a gente fazer o que tem que fazer. Prepara-se o jogo, tira-se o jogador, completa-se a alteração que nós íamos fazer e segue o jogo. E aí depois vira um tumulto que não tem razão de ser, você expulsa a gente do banco, você dá cartão amarelo para o Fábio, você dá mais um cartão amarelo para não sei quem, por quê? Porque faltou bom senso, era só fazer o que todo mundo faz sempre nessa circunstância.

O treinador apontou faltas desnecessárias e falta de maturidade da equipe para segurar o resultado favorável.

– Mas a gente tem que ter mais maturidade, nós não podemos tomar um gol em dois minutos, não é uma questão de desorganização, é uma questão de entendimento do jogo. Já fizemos uma falta desnecessária na beirada, o jogador estava de costa, na lateral do campo. Vamos a um gol, o jogador não precisou nem saltar. Não pode, é um jogo que a gente sabe que o Juventude tem uma característica de qualidade de bola parada muito boa. Trabalhamos o tempo inteiro para cuidar, para não ceder, para não fazer faltas boas, exatamente porque a gente sabe que eles têm essa virtude. Mas aí o time já estava um pouco mexido, aí nessa hora do mexer, às vezes a função fica um pouquinho mudada lá dentro e acabamos tomando gol. E o segundo gol, tomamos um gol de lateral, né? Menos de dois minutos depois, uma lateral aqui, tomamos uma bola no meio, fomos chutar a bola, erramos a bola. Faltou um pouquinho de experiência. É mais difícil, é uma situação mais difícil. A gente sai chateado aqui.

Mano Menezes, técnico do Fluminense. (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)

– É um jogo de futebol, foi jogado nas circunstâncias que foi jogado, sempre foi difícil jogar aqui. Para todo mundo tem sido difícil jogar aqui. E para o Fluminense também foi. Se o jogo esteve mais a caráter para a gente não deixar ele terminar dessa maneira, acho que teve, dos dois jogos que jogamos aqui, esse jogo esteve mais na nossa mão, na minha maneira de ver. Mas essas coisas acontecem, às vezes você ganha assim, hoje perdemos assim, tem que ter maturidade para entender que depois de ajustar algumas coisas em cima dos erros que aconteceram, que é para não repetir, você já tem que daqui a três dias estar jogando Libertadores com Atlético e vamos estar fortes como tivemos nas outras circunstâncias também. Não é a primeira vez que a gente perde comigo, é a terceira derrota que a gente tem. E a equipe sempre esteve preparada para responder, porque agitamos muito no trabalho que a gente está fazendo.

Na saída de campo, o capitão Thiago Silva cobrou o resto da equipe pelo resultado negativo. Para o zagueiro, o Fluminense 'parou de jogar depois do gol e aceitou a pressão.' Mano Menezes comentou a fala do jogador.

– Não gosto muito de falar em cima da fala dos outros, porque não ouvi direito, não sei nem o contexto. Mas faltou mais jogo, a qualidade de jogo que a equipe tem. Você não pode se omitir de jogar, em momento tem uns jogos grandes. Toda vez que nós nos omitimos de jogar, o adversário vai pegar a bola e vai jogar. Jogos grandes, você tem que estar preparado para sofrer pressão quando ela acontece, por mérito do seu adversário. Você tem que encontrar caminhos para sair dela, para aproveitar o espaço que esse mesmo adversário, ao te pressionar, está te dando nas costas do seu meio campo. É uma evolução que a equipe precisa ter para saber conviver. Os dois jogos da equipe foram bem emblemáticos nesse aspecto. A característica do adversário está ali, você sabe o que ele vai fazer. Ele já fez uma vez, já fez contra outros, já fez em outros jogos também, porque a gente analisa para preparar a equipe, mas você tem que saber responder. E hoje a gente deixou escapar, ao meu ver, uma coisa que estava bem encaminhada para a gente.

Agora, o Tricolor volta à campo na próxima quarta-feira (18) contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FLUMINENSE

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Alfredo Jaconi (RS)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Neuza Inês Black (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa-SC).

⚽ Jhon Arias (Fluminense); Ronaldo (Juventude); Marcelinho (Juventude).

⚽ ESCALAÇÕES:

Juventude: Gabriel; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Ronie Carillo e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.