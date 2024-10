Fluminense tem a defesa menos vazada do Brasileirão desde estreia de Mano

Mano Menezes, técnico do Fluminense, durante partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela Copa Libertadores (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 11:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Mano Menezes assumiu o comando técnico do Fluminense com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão. Apesar da situação caótica do Time de Guerreiros, o comandante gaúcho foi responsável pela evolução defensiva: o clube carioca sofreu nove gols em 16 jogos, sendo o menos vazado da competição desde sua estreia (levando-se em consideração da 14ª rodada para a frente).

➡️ Fluminense eleva desempenho e aproveitamento defensivo mesmo sem Thiago Silva

Mano foi contratado como o novo treinador do Fluminense no dia 1º de julho, e comandou a equipe no empate em 1 a 1 contra o Internacional, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Tricolor ocupava a lanterna do torneio, com sete pontos (uma vitória, quatro empates e 11 derrotas), com um saldo de 22 gols sofridos.

Hoje, o Time de Guerreiros se livrou do Z4, atualmente na 15ª colocação, e soma 33 pontos (nove vitórias, seis empates e 14 derrotas). Sob o comando do treinador, o clube carioca foi vazado contra Internacional, Fortaleza, Criciúma, Vasco (dois), Juventude (dois), Botafogo e Atlético-GO.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Confira os números defensivos dos times do Brasileirão desde a estreia de Mano Menezes no Fluminense

Elenco do Fluminense reunido antes do clássico contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Fluminense – 9 gols contra (GC)

Palmeiras – 11 GC

Botafogo – 12 GC

Cruzeiro – 13 GC

Fortaleza – 16 GC

São Paulo – 16 GC

Vasco – 16 GC

Bahia – 18 GC

Internacional – 18 GC

Flamengo – 20 GC

Cuiabá – 20 GC

Juventude – 22 GC

Atlético-MG – 22 GC

Bragantino – 22 GC

Criciúma – 24 GC

Vitória – 24 GC

Athletico-PR – 24 GC

Grêmio – 25 GC

Corinthians – 25 GC

Atlético-GO – 28 GC

Fonte: ge

*Obs.: as estatísticas de Internacional, Grêmio, Vitória, Bragantino, Juventude e Palmeiras não contabilizam possíveis gols sofridos na rodada 30, visto que os times ainda entrarão em campo neste fim de semana.