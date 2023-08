O Fluminense abriu uma boa vantagem contra o Olimpia, do Paraguai, ao vencer por 2 a 0 nesta quinta-feira (24) no Maracanã, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. No entanto, o Tricolor não pode relaxar para o jogo da volta no Defensores del Chaco, em Assunção, visto que foi eliminado em um cenário semelhante na última edição do torneio da CONMEBOL, ainda na pré-Libertadores, contra o próprio Olimpia.