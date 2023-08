- A gente nem conversou sobre isso (jogo contra o Olimpia) até porque estamos treinando para enfrentar o Grêmio. Foco foi total no Grêmio. Claro que a gente tem assistido aos jogo, sabemos a maneira que eles têm atuado, mas nosso treino foi só pensando no Grêmio. Eles têm as atenções divididas. Tem um jogo decisivo no meio de semana, mas sabemos que vai ser uma equipe que dará o seu máximo dentro dos seus domínios. O Grêmio é sempre difícil jogar em Porto Alegre. Mas estamos trabalhando bem, estamos bem focados nos pontos fortes e fracos do Grêmio para fazer um bom jogo e conseguir a vitória.