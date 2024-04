Fluminense sofre apagão e fica no empate com o Bragantino em estreia no Brasileirão

Fluminense e Bragantino saem com um ponto cada do Maracanã (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 23:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Red Bull Bragantino empataram em 2 a 2 neste sábado (13), no Maracanã, na estreia dos times no Brasileirão 2024. Os gols tricolores foram ambos marcados por Lima, enquanto Eduardo Sasha e Thiago Borbas fizeram pelo Massa Bruta. Com isso, as equipes iniciam suas campanhas no Campeonato Brasileiro com um ponto cada.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O Fluminense foi superior ao Bragantino por quase toda a partida, sobretudo no primeiro tempo. No entanto, os 15 minutos iniciais da segunda etapa - único momento em que os visitantes controlaram o jogo - foram suficientes para que o Massa Bruta marcasse dois gol, virando a partida naquela momento. O Tricolor voltou a se impor, mas conseguiu apenas empatar o duelo.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Depois de um início equilibrado, o Fluminense conseguiu controlar posse de bola e criou as melhores chances, sobretudo pelos pés de Ganso. Chutes de fora da área ajudaram o time a ter um bom volume de finalizações, mostrando evolução em relação aos últimos jogos. A recompensa veio já nos acréscimos da primeira etapa, quando Ganso aproveitou a desorganização da defesa do Bragantino e cobrou escanteio rápido, encontrando Lima livre para marcar.

Na volta do intervalo, foi a zaga tricolor que teve problemas. Pedro Caixinha promoveu quatro mudanças antes do segundo tempo, e a marcação do Fluminense demorou a se encontrar. Assim, o Bragantino empatou com Eduardo Sasha e virou com Thiago Borbas em menos de seis minutos. Após a pressão dos visitantes, o Flu retomou o controle da partida e chegou ao empate mais uma vez com Lima, agora em chute de longe que, após desvio, encobriu o goleiro Lucão.

Fluminense e Bragantino ficaram no empate na estreia do Brasileirão (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

📆 O QUE VEM POR AÍ?

O Fluminense volta a entrar em campo na terça-feira (16), às 21h30, diante do Bahia na Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão. Já o Red Bull Bragantino enfrenta o Vasco na quarta-feira (17), às 19h, em sua estreia em casa no Campeonato Brasileiro.