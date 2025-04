Auxiliar do Fluminense defende reservas na Sul-Americana: ‘Decisão acertada’

Comandante do Fluminense nesta quarta-feira (23), Alexandre Mendes defendeu a utilização dos reservas na Copa Sul-Americana após o empate em 1 a 1 com o Unión Española. O auxiliar técnico, que esteve na beira do campo no Estádio Bicentenario La Florida, detalhou o planejamento tricolor e afirmou que a decisão de não levar o time principal ao Chile foi acertada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Nós temos um grupo, um elenco, e qualquer jogador dentro do elenco do Fluminense tem capacidade de jogar. Não colocamos titulares e reservas. Existe um grupo, e existe um planejamento. Um planejamento técnico, um planejamento físico. Foi utilizada, a partir desse planejamento, uma situação que pudesse favorecer também os jogadores que não vinham jogando. Então, eu acho que foi uma decisão acertada. Apesar da falta de entrosamento e a situação do campo sintética, da falta de adaptação, eu acho que foi uma decisão acertada. Apesar de não ter feito um bom jogo, nós conseguimos o resultado justo — declarou Mendes.

Em outro momento, o auxiliar voltou a defender o planejamento do Fluminense. Segundo ele, a ida e utilização dos titulares na partida no Chile traria um desgaste muito grande aos jogadores que ficaram no Rio de Janeiro, junto ao treinador Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

— Existe um planejamento. Dentro daquilo que nós pensávamos, se a gente trouxesse a outra equipe que está treinando lá no Rio de Janeiro, teria havido um desgaste muito grande e possivelmente não haveria muito tempo para a recuperação. Então, houve a necessidade e, como eu falei, nós temos um grupo e cada jogador pode ser pensado para jogar. Alguns jogadores que estavam aqui já tiveram na outra equipe, jogaram já. Então acho que o grupo está de parabéns por ter um elenco grande, um elenco bom, apesar de não ter uma atuação muito boa no dia de hoje. Mas eu acho que o planejamento foi assertivo e tivemos êxito no final do jogo — afirmou o auxiliar.

Atuação do Fluminense

Alexandre Mendes admitiu que o Tricolor não teve boa atuação diante do Unión Española. O comandante disse que a falta de entrosamento e o campo sintético foram fatores determinantes para o desempenho da equipe, mas elogiou os jogadores pela luta. Contudo, fez questão de corrigir o repórter que afirmara que o Fluminense havia finalizado apenas uma vez no primeiro tempo.

continua após a publicidade

— Na realidade, não foi apenas um arremate, foram três. Como eu falei, não fizemos uma boa partida. Falta de entrosamento, dificuldade do campo também. Adaptar um campo sintético de uma hora para outra é difícil. Então, os jogadores que não vinham atuando, vinham treinando, fizeram apenas um jogo contra o São José, mesmo assim, um time modificado em relação a esse. Trouxemos muitos garotos pela necessidade e pelo nosso planejamento. Nós fomos premiados pela luta, não pelo jogo em si. Fomos premiados no final do jogo com um gol, e nos deu uma pontuação que dá para gente pensar já numa classificação um pouco mais à frente — avaliou o auxiliar tricolor.

➡️ Herói do Fluminense, Nonato avalia empate pela Sul-Americana: ‘Não foi nossa melhor partida’