Fluminense ‘se reforça’ para evitar início de Carioca como em 2021

O Fluminense reforçou o elenco que disputa o início do Campeonato Carioca em busca de uma vitória sobre o Volta Redonda. Marcão contará com as presenças de Juan Freytes, Guga, Ignácio e Nonato visando os três pontos.

Na estreia, o Tricolor tropeçou diante do Sampaio Corrêa e dormiu fora do G-4 da Taça Guanabara em busca de uma vaga na semifinal do torneio. Diante do adversário mais complicado dentre os clubes de menor expressão, uma vez que o Voltaço está na Série B.

O Fluminense também evita um início de Campeonato Carioca como em 2021, onde foi derrotado nos dois jogos iniciais do estadual. Apesar disso, o Time de Guerreiros conquistou classificação ao mata-mata e chegou à final contra o Flamengo.

No ano passado, o Tricolor iniciou sua trajetória no Cariocão com um empate justamente diante do Volta Redonda. Na sequência, o clube encarou a Portuguesa e arrancou uma vitória sobre a Lusa, o que espera repetir em 2025.

Em caso de um triunfo, o Fluminense possui chances de assumir um lugar dentro do G-4 de olho na semifinal do Campeonato Carioca. Na rodada, Boavista e Maricá, que venceram em suas estreias, se enfrentam, o que faz com que pelo menos uma das equipes não pontue.

Essa também é uma oportunidade para Juan Freytes e Ignácio mostrarem serviços, uma vez que já treinam desde a primeira semana de janeiro. Por outro lado, Guga e Nonato treinam há uma semana, mas encaram o duelo como uma chance entre os titulares e procuram ser pontos de desequilíbrio a favor do Tricolor.