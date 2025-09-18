Fluminense tem desempenho trágico com Soteldo; veja números

Contratado à peso de ouro para a disputa do Mundial de Clubes, Yeferson Soteldo ainda não conseguiu justificar a aposta feita pelo Fluminense. A derrota por 1 a 0 para o Lanús, na última terça-feira (16), pela Sul-Americana, reforçou os questionamentos sobre o desempenho do venezuelano, que soma 11 partidas com a camisa tricolor, sendo apenas três como titular, após chegar por R$ 30 milhões (50% dos direitos).

Desde a estreia do atacante, o Flu tem rendimento muito inferior com o jogador em campo: uma vitória, um empate e nove derrotas — aproveitamento de 12%. Nesses 11 jogos, o time marcou seis gols e sofreu 18 (três feitos e 10 sofridos com ele em campo). Para completar, a única vitória do Tricolor com Soteldo em campo foi sobre o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele saiu lesionado ainda no primeiro tempo, após apenas 15 minutos de jogo.

Sem o jogador, no mesmo período, o Fluminens entrou em campo sete vezes. O retrospecto é exponencialmente melhor, com cinco vitórias, dois empates, 13 gols feitos e apenas seis sofridos no recorte, um aproveitamento de 81%.

Individualmente, Soteldo acumula 321 minutos em campo, com média de 29' por partida. Apesar da responsabilidade dos resultados não ser totalmente do venezuelano, ele esteve envolvido em lances decisivos contra o Fluminense: perdeu a bola que originou a falta no gol do Corinthians, na derrota por 1 a 0 no Maracanã, e falhou na cobertura de Canobbio contra o Lanús, em Buenos Aires.

Números de Solteldo pelo Fluminense

11 jogos (3 titular) 29 minutos em campo por jogo 1 grande chance criada 8 passes decisivos 2 finalizações (0 no gol) 72% de eficiência nos dribles 1.6 dribles certos por jogo 56% de eficiência nos duelos 7.3 perdas de posse por jogo 12 faltas sofridas 1 cartão amarelo Nota Sofascore 6.59

Fluminense com x sem Soteldo desde sua estreia

Jogos: 11 x 7 Vitórias: 1 x 5 Empates: 1 x 2 Derrotas: 9 x 0 Aproveitamento: 12% x 81% Gols marcados: 6 x 13 Gols sofridos: 18 x 6 Grandes chances criadas: 7 x 13

