Fluminense repete feito depois de quase 30 anos

Com a chegada de Luis Zubeldía, o Fluminense volta a ter um técnico estrangeiro após 28 anos. O argentino, anunciado nesta quinta-feira (25), será apenas o 15º treinador de fora do país a comandar o Tricolor – e o primeiro neste século.

O último havia sido Hugo de León, zagueiro histórico do futebol uruguaio e capitão do Grêmio na conquista da Libertadores de 1983. Em 1997, ele assumiu o comando do Flu, mas sua passagem durou apenas 20 dias, com três jogos disputados: uma vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, uma derrota por 4 a 1 para o Palmeiras e um empate em 1 a 1 com o Cruzeiro.

Segundo registros da imprensa da época, a demissão de Hugo se deu por sua amizade com Renato Gaúcho, ídolo tricolor e figura influente nos bastidores do clube. Renato havia sido jogador e técnico em 1996, sucedido por Valdir Espinosa, e ainda exercia enorme peso político no clube, em um período turbulento da gestão do então presidente Álvaro Barcelos.

Pouco antes, Renato chegou a ser anunciado pelo São Paulo como reforço para o Estadual de 1997, mas desistiu da mudança dias depois para permanecer no Fluminense. A proximidade com de León, entretanto, gerou desconfiança interna e culminou na curta passagem do uruguaio, que terminou por marcar também o início de um ano desastroso: ao fim da temporada, o Flu seria rebaixado no Brasileirão.

Desde então, o clube não voltou a apostar em treinadores estrangeiros. Antes de de León, o último havia sido o argentino José Omar Pastoriza, em 1985, que chegou com currículo de campeão da Libertadores e Mundial pelo Independiente, mas teve passagem apagada. O último técnico estrangeiro a conquistar títulos pelo Flu foi o uruguaio Ondino Vieira, multicampeão carioca no fim da década de 1930 e início da de 1940.

Técnicos estrangeiros que passaram pelo Fluminense