Fluminense repete feito depois de quase 30 anos

Com a chegada de Luis Zubeldía, o Fluminense volta a ter um técnico estrangeiro após 28 anos. O argentino, anunciado nesta quinta-feira (25), será apenas o 15º treinador de fora do país a comandar o Tricolor – e o primeiro neste século.
O último havia sido Hugo de León, zagueiro histórico do futebol uruguaio e capitão do Grêmio na conquista da Libertadores de 1983. Em 1997, ele assumiu o comando do Flu, mas sua passagem durou apenas 20 dias, com três jogos disputados: uma vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, uma derrota por 4 a 1 para o Palmeiras e um empate em 1 a 1 com o Cruzeiro.
Segundo registros da imprensa da época, a demissão de Hugo se deu por sua amizade com Renato Gaúcho, ídolo tricolor e figura influente nos bastidores do clube. Renato havia sido jogador e técnico em 1996, sucedido por Valdir Espinosa, e ainda exercia enorme peso político no clube, em um período turbulento da gestão do então presidente Álvaro Barcelos.
Pouco antes, Renato chegou a ser anunciado pelo São Paulo como reforço para o Estadual de 1997, mas desistiu da mudança dias depois para permanecer no Fluminense. A proximidade com de León, entretanto, gerou desconfiança interna e culminou na curta passagem do uruguaio, que terminou por marcar também o início de um ano desastroso: ao fim da temporada, o Flu seria rebaixado no Brasileirão.
Desde então, o clube não voltou a apostar em treinadores estrangeiros. Antes de de León, o último havia sido o argentino José Omar Pastoriza, em 1985, que chegou com currículo de campeão da Libertadores e Mundial pelo Independiente, mas teve passagem apagada. O último técnico estrangeiro a conquistar títulos pelo Flu foi o uruguaio Ondino Vieira, multicampeão carioca no fim da década de 1930 e início da de 1940.
Técnicos estrangeiros que passaram pelo Fluminense
- Charlie Williams (ING) - 1911-12 e 1924-26
- Quincey Taylor (ING) - 1917-18 e 1934-35
- Ramón Platero (URU) - 1919
- Pode Pedersen (DIN) - 1920-23
- Eugênio Medgyessy (HUN) - 1927-28
- Humberto Cabelli (URU) - 1935-36 e 1944-45
- Héctor Cabelli (URU) - 1936 e 1945
- Carlos Carlomagno (URU) - 1936-38
- Ordino Vieira (URU) - 1938-1943
- Athuel Velásquez (URU) - 1944
- Fleitas Solich (PAR) - 1963-64
- Alfredo González (ARG) - 1967
- José Omar Pastoriza (ARG) - 1985
- Hugo de León (URU) - 1997
