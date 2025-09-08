menu hamburguer
Fluminense

Fluminense renova com Moleque de Xerém até o fim 2028

Zagueiro estreou recentemente no time principal

Davi Schuindt, da base do Fluminense, foi elogiado por Renato Gaúcho
imagem cameraDavi Schuindt em campo pelo Fluminense contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
17:01
O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (8) a renovação com Davi Schuindt. O zagueiro agora tem contrato com o clube até o fim de 2028. Anteriormente, o vínculo com o Moleque de Xerém se encerrava em 2026.

- Muito feliz de estar renovando o meu contrato. É um sonho e graças a Deus tenho recebido oportunidades na equipe profissional. Estou procurado oferecer o meu melhor nos treinos, nos jogos, para buscar bons resultados para o Fluminense.

Davi estreou no profissional do Tricolor nesta temporada. Inicialmente, o zagueiro jogou com o "time B", no Campeonato Carioca. Mas recentemente, nas partidas contra o Bahia e o Fortaleza, pelo Brasileirão, o garoto de Xerém recebeu oportunide no time titular por conta de algumas ausências no elenco. O jovem foi elogiado por Renato Gaúcho.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Flu volta a entrar em campo nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Bahia. O jogo é valido pelas quartas de final da Copa do Brasil. No Maracanã, o Tricolor busca reverter a derrota por 1 a 0 na Fonte Nova, antes da Data FiFA.

Davi Schuindt renova com Fluminense
Davi Schuindt renova com Fluminense (Foto: Divulgação/ Fluminense FC)

