Fluminense renova com Moleque de Xerém até o fim 2028
Zagueiro estreou recentemente no time principal
O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (8) a renovação com Davi Schuindt. O zagueiro agora tem contrato com o clube até o fim de 2028. Anteriormente, o vínculo com o Moleque de Xerém se encerrava em 2026.
- Muito feliz de estar renovando o meu contrato. É um sonho e graças a Deus tenho recebido oportunidades na equipe profissional. Estou procurado oferecer o meu melhor nos treinos, nos jogos, para buscar bons resultados para o Fluminense.
Davi estreou no profissional do Tricolor nesta temporada. Inicialmente, o zagueiro jogou com o "time B", no Campeonato Carioca. Mas recentemente, nas partidas contra o Bahia e o Fortaleza, pelo Brasileirão, o garoto de Xerém recebeu oportunide no time titular por conta de algumas ausências no elenco. O jovem foi elogiado por Renato Gaúcho.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Flu volta a entrar em campo nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Bahia. O jogo é valido pelas quartas de final da Copa do Brasil. No Maracanã, o Tricolor busca reverter a derrota por 1 a 0 na Fonte Nova, antes da Data FiFA.
