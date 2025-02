Fluminense x Boavista: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fluminense e Boavista se enfrentam neste domingo (2), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida válida sétima rodada do Campeonato Carioca terá transmissão ao vivo do SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Fluminense ocupa a 9ª posição, com seis pontos conquistados em seis jogos. O clube tem uma vitória, três empates e duas derrotas, com 5 gols marcados e 5 sofridos. Ganso e Renato Augusto seguem fora de combate e Mano Menezes terá que achar soluções para encaixar o elenco.

O Boavista, por sua vez, está em 7º lugar, com sete pontos e não tem nenhum desfalque para a partida de domingo (2).

Fluminense e Boavista se enfrentam neste domingo (2) (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC)

onfira as informações do jogo entre Fluminense e Boavista

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BOAVISTA

7ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Fuentes; Hércules, Arias e Martinelli; Canobbio, Cano e Serna

BOAVISTA: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Anderson Conceição, Sheldon e Mascarenhas; William Oliveira, Raí, Caetano e Matheus Alessandro (Erick Flores); Resende e Zé Vitor