Fluminense quase quadruplica aproveitamento com Mano e sonha mais alto no Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Antes da chegada de Mano Menezes, o Fluminense vivia uma situação desesperadora no Brasileirão com apenas 15,3% de aproveitamento. No entanto, o Tricolor vê novas perspectivas sob comando do gaúcho.

Em cinco partidas, o Time de Guerreiros conseguiu sair da lanterna do Campeonato Brasileiro e possui um aproveitamento de 53,3%. Nesse período, o Flu foi a sétima melhor equipe da competição e se permite sonhar mais alto.

Projetando o fim do Brasileirão com o atual aproveitamento, o Tricolor tende a chegar aos 45 pontos para escapar definitivamente do pesadelo do rebaixamento. No entanto, Mano Menezes têm inícios de trabalhos recentes com números ainda melhores.

Nesse sentido, o Fluminense tem a chance de acreditar com uma vaga em zona de classificação para a próxima edição da Sul-Americana, o que seria uma grande conquista visto o início ruim de temporada. E tudo isso passa pela consistência que a equipe vem apresentando.

Uma das maiores pedras no sapato do Tricolor em 2023 era sair para jogar fora de casa. Como visitante, o Time de Guerreiros teve apenas a 18ª campanha do Brasileirão com 13 pontos somados no fim de 19 rodadas.

Em três partidas disputadas fora de casa com Mano Menezes, o Fluminense conquistou uma vitória, teve um empate e sofreu uma derrota apertada para o Fortaleza. Contra o RB Bragantino, os cariocas têm a oportunidade de seguir mostrando evolução e pegar o elevador para subir na classificação.