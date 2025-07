Grandes nomes do Fluminense são homenageados na celebração de 123 anos do clube

Em virtude do aniversário de 123 anos do Fluminense, a tradicional Sessão Solene do Conselho Deliberativo foi realizada no Salão Nobre das Laranjeiras na noite desta segunda-feira (21). O evento estava cheio e contou com a presença de ex-jogadores, funcionários e sócios do clube.

No primeiro ato, a mesa composta pelo presidente Mario Bittencourt, e membros do Conselho Deliberativo - Ivan Perrone, presidente, Marcos Esteves Simões, vice-presidente, Julião de Melo, primeiro secretário e José da Silveira, segundo secretário - entregou diplomas a 12 tricolores ilustres. Entre eles, jogadores que marcaram a história do Fluminense, como Edinho, Romerito e Tuta, além de Isabela Nogueira, viúva de Super Ézio.

Romerito é homenageado nos 123 anos do Fluminense (Foto: Mailson Santana/FFC)

— Quero agradecer a todos os meus ex-companheiros - alguns que já se foram -, porque sem eles eu não seria nada. Eu sou torcedor. Na verdade virei torcedor graças à duas pessoas que me apoiaram e me fizeram tricolor, que foram Carlos Alberto Torres, nosso grande capitão, e Manuel Schwartz, grande presidente. A torcida do Fluminense é a mais bonita do mundo. Estou emocionado. O Fluminense vai continuar sendo grande. Nós passamos, mas o Fluminense fica para sempre — disse o paraguaio, campeão Brasileiro em 1984.

Outros homenageados foram grandes nomes do jornalismo, como Renata Capucci, Luis Felipe Freitas e Rodolfo Schneider. O escritor Anazildo Vasconcelos, o economista Daniel Bogado, a atriz Fernanda Rodrigues e a jornalista Lola Ferreira completaram a lista ao lado de Paulo Ricardo, que fez um discurso emocionante, citando o também tricolor Toni Platão, que se recupera de um AVC sofrido em março deste ano. Ao fim, puxou a clássica "Rádio Pirata", que embalou a campanha do Tricampeonato Brasileiro em 2010 e foi acompanhado dos torcedores presentes.

Outra presença marcante em Laranjeiras foi Roberto Horcades, ex-presidente. Em seu mandato, o Fluminense conquistou o Carioca de 2005, a Copa do Brasil de 2007 e do Brasileirão de 2010. Junto com outros dois sócios, Horcades recebeu uma homenagem por completar 70 anos de clube.

Outras homenagens foram feitas a três funcionários que completam 30 anos de casa: Amadeu Mainente, da sauna, Lucilene Dias, da administração em Xerém, e Reinaldo de Oliveira, da manutenção do CT Vale das Laranjeiras. Sócios com 50 anos de clube, beneméritos e grandes beneméritos também receberam a medalha comemorativa.

