Escalação do Fluminense: Zubeldía enfrenta cobrança por decisão

O Fluminense encerrou nesta sexta-feira (24) a preparação para enfrentar o Internacional, neste sábado (25), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal dúvida na escalação de Zubeldía segue sendo o comando do ataque. O argentino precisa decidir seu camisa nove. Criticado pela torcida, Cano segue como favorito.

➡️ Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O técnico Luis Zubeldía será obrigado a fazer pelo menos uma alteração na equipe em relação à derrota para o Vasco. O zagueiro Freytes levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. O substituto deve ser Ignácio, única opção natural da posição que vem sendo relacionada nas últimas partidas.

A principal dúvida está no comando ofensivo. Germán Cano e John Kennedy seguem disputando vaga entre os titulares — uma escolha que tem marcado as últimas semanas do Fluminense. Cano começou as duas últimas partidas, mas teve atuação discreta, enquanto John Kennedy, quando acionado, deu mais mobilidade ao ataque e melhorou o desempenho coletivo do time.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

⚽ Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

O Tricolor ocupa a 7ª colocação, com 41 pontos, e mira a vaga direta na próxima Libertadores. O Internacional, por sua vez, é o 14º colocado, com 35 pontos, e tenta se afastar da zona de perigo.

