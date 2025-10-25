menu hamburguer
Fluminense x Internacional: Tricolor tem Maracanã como trunfo

Retrospecto em casa favorece o Flu

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
05:01
Fluminense x Internacional
Canobbio em ação em Fluminense x Internacional (FOTO: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C.)
O confronto entre Fluminense e Internacional, que volta a acontecer neste sábado (25), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, é um dos mais equilibrados da era dos pontos corridos. Desde 2003, quando o formato atual foi adotado, os dois clubes já se enfrentaram 43 vezes, com leve vantagem para o Colorado.

Panorama geral - Brasileirão pontos corridos (2003–2025)

  1. 43 jogos
  2. Internacional: 15 vitórias
  3. Fluminense: 13 vitórias
  4. Empates: 15
  5. Gols marcados: Inter 55 × Fluminense 53
  6. Aproveitamento: Inter 43,4% × Flu 40,3%

O histórico mostra equilíbrio quase total entre as equipes, com o Internacional vencendo apenas duas partidas a mais que o Tricolor desde 2003. Os jogos, em geral, costumam ser abertos: média de 2,5 gols por partida.

Panorama geral — jogos do Tricolor como mandante

  1. 21 jogos
  2. Fluminense: 10 vitórias
  3. Internacional: 5 vitórias
  4. Empates: 6
  5. Gols: Flu 32 × Inter 25

Em casa, o Fluminense leva vantagem considerável. O Tricolor venceu metade dos confrontos como mandante e perdeu apenas cinco vezes para o Colorado desde 2003.

Últimos 10 jogos

  1. Fluminense: 4 vitórias
  2. Internacional: 3 vitórias
  3. Empates: 3
  4. Gols: Flu 12 × Inter 11

O recorte recente mostra uma leve vantagem tricolor. Desde 2020, o Fluminense venceu quatro vezes — incluindo a vitória por 2 a 0 no Beira-Rio, em junho deste ano — e foi derrotado apenas três vezes.

Últimos 5 confrontos no Maracanã

  • Flu 1×1 Internacional – Maracanã, 2024
  • Flu 2×0 Internacional – Maracanã, 2023
  • Flu 0×1 Internacional – Maracanã, 2022
  • Flu 2×1 Internacional – Maracanã, 2020
  • Flu 2×1 Internacional – Maracanã, 2019

3 vitórias do Flu | 1 empate | 1 derrota

Thiago Silva comemora seu gol ao lado de John Kenendy, no jogo do Fluminense contra o Juventude no Maracanã
Thiago Silva comemora seu gol ao lado de John Kenendy, no jogo do Fluminense contra o Juventude no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

