Fluminense x Internacional: Tricolor tem Maracanã como trunfo
Retrospecto em casa favorece o Flu
O confronto entre Fluminense e Internacional, que volta a acontecer neste sábado (25), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, é um dos mais equilibrados da era dos pontos corridos. Desde 2003, quando o formato atual foi adotado, os dois clubes já se enfrentaram 43 vezes, com leve vantagem para o Colorado.
Panorama geral - Brasileirão pontos corridos (2003–2025)
- 43 jogos
- Internacional: 15 vitórias
- Fluminense: 13 vitórias
- Empates: 15
- Gols marcados: Inter 55 × Fluminense 53
- Aproveitamento: Inter 43,4% × Flu 40,3%
O histórico mostra equilíbrio quase total entre as equipes, com o Internacional vencendo apenas duas partidas a mais que o Tricolor desde 2003. Os jogos, em geral, costumam ser abertos: média de 2,5 gols por partida.
Panorama geral — jogos do Tricolor como mandante
- 21 jogos
- Fluminense: 10 vitórias
- Internacional: 5 vitórias
- Empates: 6
- Gols: Flu 32 × Inter 25
Em casa, o Fluminense leva vantagem considerável. O Tricolor venceu metade dos confrontos como mandante e perdeu apenas cinco vezes para o Colorado desde 2003.
Últimos 10 jogos
- Fluminense: 4 vitórias
- Internacional: 3 vitórias
- Empates: 3
- Gols: Flu 12 × Inter 11
O recorte recente mostra uma leve vantagem tricolor. Desde 2020, o Fluminense venceu quatro vezes — incluindo a vitória por 2 a 0 no Beira-Rio, em junho deste ano — e foi derrotado apenas três vezes.
Últimos 5 confrontos no Maracanã
- Flu 1×1 Internacional – Maracanã, 2024
- Flu 2×0 Internacional – Maracanã, 2023
- Flu 0×1 Internacional – Maracanã, 2022
- Flu 2×1 Internacional – Maracanã, 2020
- Flu 2×1 Internacional – Maracanã, 2019
3 vitórias do Flu | 1 empate | 1 derrota
