Fluminense não vence o Juventude no Alfredo Jaconi há 19 anos

Fluminense busca mudar histórico contra o Juventude fora de casa (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense enfrenta o Juventude neste domingo (15), às 16h30, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogo acontecerá no estádio Alfredo Jaconi, casa do Papo, onde o Tricolor só venceu uma vez em competições oficiais.

Há 19 anos atrás

A última vez que o Flu venceu foi em 2005, quando conquistou a virada por 4 a 3, com gols de Adriano Magrão, duas vezes, Lenny e Petkovic. O gol da virada no duelo foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo pelo meia sérvio. A partida foi repetida na época porque o primeiro jogo foi apitado pelo ex-árbitro Edílson Pereira de Carvalho, réu confesso no escândalo da manipulação de resultados.

Antes, o Juventude tinha vencido por 2 a 0. A arbitragem, porém, foi confusa e gerou críticas do então treinador Abel Braga.

Em 12 jogos no Alfredo Jaconi, são oito derrotas, cinco empates e uma vitória.

Campeonato Brasileiro 1995: Juventude 3 x 1 Fluminense

Campeonato Brasileiro 1997: Juventude 1 x 1 Fluminense

Copa do Brasil 1999: Juventude 6 x 0 Fluminense

Copa do Brasil 2002: Juventude 1 x 1 Fluminense

Campeonato Brasileiro 2002: Juventude 2 x 0 Fluminense

Campeonato Brasileiro 2003: Juventude 2 x 1 Fluminense

Copa do Brasil 2004: Juventude 2 x 2 Fluminense

Campeonato Brasileiro 2004: Juventude 2 x 1 Fluminense

Campeonato Brasileiro 2005: Juventude 3 x 4 Fluminense

Campeonato Brasileiro 2006: Juventude 1 x 1 Fluminense

Campeonato Brasileiro 2007: Juventude 0 x 0 Fluminense

Campeonato Brasileiro 2021: Juventude 1 x 0 Fluminense

Campeonato Brasileiro 2022: Juventude 1 x 0 Fluminense

Copa do Brasil 2024: Juventude 3x2 Fluminense

Juventude eliminou o Fluminense na Copa do Brasil de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Retornos importantes

Suspenso contra o São Paulo, Martinelli volta a ser opção para o meio de campo. Germán Cano, que está recuperado de lesão, deve ser relacionado pelo técnico Mano Menezes. Os reforços, Victor Hugo e Gabriel Fuentes, também podem ir para o jogo.