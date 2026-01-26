Fluminense mantém 100% de aproveitamento como mandante sob Zubeldía

Desde a chegada de Luis Zubeldía, em setembro de 2025, o Fluminense transformou o mando de campo em uma fortaleza. São 12 jogos, 12 vitórias, 24 gols marcados, apenas 3 sofridos e 100% de aproveitamento atuando como mandante no período.

A sequência inclui vitórias decisivas e clássicos, com destaque para dois triunfos sobre o Flamengo, além de resultados expressivos no Brasileirão, como o 6 a 0 sobre o São Paulo e o 3 a 0 contra o Atlético-MG.

Um detalhe que chama atenção para além das vitórias é a solidez defensiva. São apenas três gols sofridos nesse período. Analisando mais profundamente, todos os gols foram de bola parada, dois deles em confrontos contra o Flamengo.

Em 2025, Jorginho marcou de pênalti na vitória tricolor por 2 a 1. Nesse ano, Madureira e Flamengo balançaram as redes do Flu após cobranças de escanteio.

Sequência de 12 vitórias do Fluminense como mandante sob Zubeldía

2025

1 . Fluminense 2 x 0 Botafogo

📆 28/09/2025

🏆 Campeonato Brasileiro

📍 Maracanã 2 . Fluminense 3 x 0 Atlético-MG

📆 04/10/2025

🏆 Campeonato Brasileiro

📍 Maracanã 3 . Fluminense 1 x 0 Juventude

📆 16/10/2025

🏆 Campeonato Brasileiro

📍 Maracanã 4 . Fluminense 1 x 0 Internacional

📆 25/10/2025

🏆 Campeonato Brasileiro

📍 Maracanã 5 . Fluminense 1 x 0 Ceará

📆 29/10/2025

🏆 Campeonato Brasileiro

📍 Maracanã 6 . Fluminense 1 x 0 Mirassol

📆 06/11/2025

🏆 Campeonato Brasileiro

📍 Maracanã 7 . Fluminense 2 x 1 Flamengo

📆 19/11/2025

🏆 Campeonato Brasileiro

📍 Maracanã 8 . Fluminense 6 x 0 São Paulo

📆 27/11/2025

🏆 Campeonato Brasileiro

📍 Maracanã 9 . Fluminense 2 x 0 Bahia

📆 07/12/2025

🏆 Campeonato Brasileiro

📍 Maracanã 10 . Fluminense 1 x 0 Vasco

📆 14/12/2025

🏆 Copa do Brasil

📍 Maracanã

2026

1 . Fluminense 2 x 1 Madureira

📆 14/01/2026

🏆 Campeonato Carioca

📍 Luso-Brasileiro 2 . Fluminense 2 x 1 Flamengo

📆 25/01/2026

🏆 Campeonato Carioca

📍 Maracanã

📊 Resumo da sequência

🕹️ 12 jogos ✅ 12 vitórias ⚽ 24 gols marcados 🛡️ 3 gols sofridos 📈 100% de aproveitamento como mandante

Primeiro Fla-Flu de 2026 é tricolor

O primeiro Fla-Flu de 2026 teve final feliz para os tricolores. O Tricolor venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Serna e John Kennedy marcaram os gols da vitória do Clube das Laranjeiras. Cebolinha diminuiu para o Rubro-Negro. O jogo chegou a ser paralisado por conta do temporal que começou instantes antes de a bola rolar.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A. O Flu agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília).