Fluminense mantém 100% de aproveitamento como mandante sob Zubeldía
Argentino tem 12 vitórias em 12 jogos como mandante
Desde a chegada de Luis Zubeldía, em setembro de 2025, o Fluminense transformou o mando de campo em uma fortaleza. São 12 jogos, 12 vitórias, 24 gols marcados, apenas 3 sofridos e 100% de aproveitamento atuando como mandante no período.
A sequência inclui vitórias decisivas e clássicos, com destaque para dois triunfos sobre o Flamengo, além de resultados expressivos no Brasileirão, como o 6 a 0 sobre o São Paulo e o 3 a 0 contra o Atlético-MG.
Um detalhe que chama atenção para além das vitórias é a solidez defensiva. São apenas três gols sofridos nesse período. Analisando mais profundamente, todos os gols foram de bola parada, dois deles em confrontos contra o Flamengo.
Em 2025, Jorginho marcou de pênalti na vitória tricolor por 2 a 1. Nesse ano, Madureira e Flamengo balançaram as redes do Flu após cobranças de escanteio.
Sequência de 12 vitórias do Fluminense como mandante sob Zubeldía
2025
- Fluminense 2 x 0 Botafogo
📆 28/09/2025
🏆 Campeonato Brasileiro
📍 Maracanã
- Fluminense 3 x 0 Atlético-MG
📆 04/10/2025
🏆 Campeonato Brasileiro
📍 Maracanã
- Fluminense 1 x 0 Juventude
📆 16/10/2025
🏆 Campeonato Brasileiro
📍 Maracanã
- Fluminense 1 x 0 Internacional
📆 25/10/2025
🏆 Campeonato Brasileiro
📍 Maracanã
- Fluminense 1 x 0 Ceará
📆 29/10/2025
🏆 Campeonato Brasileiro
📍 Maracanã
- Fluminense 1 x 0 Mirassol
📆 06/11/2025
🏆 Campeonato Brasileiro
📍 Maracanã
- Fluminense 2 x 1 Flamengo
📆 19/11/2025
🏆 Campeonato Brasileiro
📍 Maracanã
- Fluminense 6 x 0 São Paulo
📆 27/11/2025
🏆 Campeonato Brasileiro
📍 Maracanã
- Fluminense 2 x 0 Bahia
📆 07/12/2025
🏆 Campeonato Brasileiro
📍 Maracanã
- Fluminense 1 x 0 Vasco
📆 14/12/2025
🏆 Copa do Brasil
📍 Maracanã
2026
- Fluminense 2 x 1 Madureira
📆 14/01/2026
🏆 Campeonato Carioca
📍 Luso-Brasileiro
- Fluminense 2 x 1 Flamengo
📆 25/01/2026
🏆 Campeonato Carioca
📍 Maracanã
📊 Resumo da sequência
- 🕹️ 12 jogos
- ✅ 12 vitórias
- ⚽ 24 gols marcados
- 🛡️ 3 gols sofridos
- 📈 100% de aproveitamento como mandante
Primeiro Fla-Flu de 2026 é tricolor
O primeiro Fla-Flu de 2026 teve final feliz para os tricolores. O Tricolor venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Serna e John Kennedy marcaram os gols da vitória do Clube das Laranjeiras. Cebolinha diminuiu para o Rubro-Negro. O jogo chegou a ser paralisado por conta do temporal que começou instantes antes de a bola rolar.
Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A. O Flu agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília).
