menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense mantém 100% de aproveitamento como mandante sob Zubeldía

Argentino tem 12 vitórias em 12 jogos como mandante

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/01/2026
05:09
Zubeldía é recebido pelos jogadores do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía é recebido pelos jogadores do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Desde a chegada de Luis Zubeldía, em setembro de 2025, o Fluminense transformou o mando de campo em uma fortaleza. São 12 jogos, 12 vitórias, 24 gols marcados, apenas 3 sofridos e 100% de aproveitamento atuando como mandante no período.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A sequência inclui vitórias decisivas e clássicos, com destaque para dois triunfos sobre o Flamengo, além de resultados expressivos no Brasileirão, como o 6 a 0 sobre o São Paulo e o 3 a 0 contra o Atlético-MG.

Um detalhe que chama atenção para além das vitórias é a solidez defensiva. São apenas três gols sofridos nesse período. Analisando mais profundamente, todos os gols foram de bola parada, dois deles em confrontos contra o Flamengo.

continua após a publicidade

Em 2025, Jorginho marcou de pênalti na vitória tricolor por 2 a 1. Nesse ano, Madureira e Flamengo balançaram as redes do Flu após cobranças de escanteio.

➡️ Fluminense amplia vantagem sobre o Flamengo na década

Sequência de 12 vitórias do Fluminense como mandante sob Zubeldía

2025

    1.
  1. Fluminense 2 x 0 Botafogo
    📆 28/09/2025
    🏆 Campeonato Brasileiro
    📍 Maracanã
    2. 2.
  2. Fluminense 3 x 0 Atlético-MG
    📆 04/10/2025
    🏆 Campeonato Brasileiro
    📍 Maracanã
    3. 3.
  3. Fluminense 1 x 0 Juventude
    📆 16/10/2025
    🏆 Campeonato Brasileiro
    📍 Maracanã
    4. 4.
  4. Fluminense 1 x 0 Internacional
    📆 25/10/2025
    🏆 Campeonato Brasileiro
    📍 Maracanã
    5. 5.
  5. Fluminense 1 x 0 Ceará
    📆 29/10/2025
    🏆 Campeonato Brasileiro
    📍 Maracanã
    6. 6.
  6. Fluminense 1 x 0 Mirassol
    📆 06/11/2025
    🏆 Campeonato Brasileiro
    📍 Maracanã
    7. 7.
  7. Fluminense 2 x 1 Flamengo
    📆 19/11/2025
    🏆 Campeonato Brasileiro
    📍 Maracanã
    8. 8.
  8. Fluminense 6 x 0 São Paulo
    📆 27/11/2025
    🏆 Campeonato Brasileiro
    📍 Maracanã
    9. 9.
  9. Fluminense 2 x 0 Bahia
    📆 07/12/2025
    🏆 Campeonato Brasileiro
    📍 Maracanã
    10. 10.
  10. Fluminense 1 x 0 Vasco
    📆 14/12/2025
    🏆 Copa do Brasil
    📍 Maracanã

2026

    1.
  1. Fluminense 2 x 1 Madureira
    📆 14/01/2026
    🏆 Campeonato Carioca
    📍 Luso-Brasileiro
    2. 2.
  2. Fluminense 2 x 1 Flamengo
    📆 25/01/2026
    🏆 Campeonato Carioca
    📍 Maracanã

📊 Resumo da sequência

  1. 🕹️ 12 jogos
  2. 12 vitórias
  3. 24 gols marcados
  4. 🛡️ 3 gols sofridos
  5. 📈 100% de aproveitamento como mandante

Primeiro Fla-Flu de 2026 é tricolor

O primeiro Fla-Flu de 2026 teve final feliz para os tricolores. O Tricolor venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Serna e John Kennedy marcaram os gols da vitória do Clube das Laranjeiras. Cebolinha diminuiu para o Rubro-Negro. O jogo chegou a ser paralisado por conta do temporal que começou instantes antes de a bola rolar.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A. O Flu agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília).

Zubeldía é recebido pelos jogadores do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)
Zubeldía é recebido pelos jogadores do (Foto: Marina Garcia/ FFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias