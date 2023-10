+ Confira a classificação do Brasileirão



- Tem um princípio básico do treinamento esportivo que é o princípio da adaptação. Ele fala exatamente dessa relação de estímulo e recuperação. O corpo se adapta quando a gente provoca ele em termos de estímulos físicos, cognitivos. Mas se a gente só promover estímulo, estímulo e estímulo, ele vai involuir. Você só está promovendo estímulo, o corpo só está catabolizando, degradando e não está conseguindo ter tempo suficiente para absorver aquele estímulo. Isso sem falar do psicológico também. Os atletas passam o ano inteiro viajando, longe da família, com pouquíssimos momentos de descanso mental, de fazer algo fora do ambiente de trabalho, sem estar pensando no jogo. Então ele terá alguns dias em que ele consiga descansar a mente em relação ao que acontece internamente, é fundamental. A gente vê quando ele retorna da folga, que ele chega com muito mais capacidade, interesse em executar a rotina dele no dia a dia.



Nesta sexta-feira (13), o elenco do Fluminense entra no terceiro e último dia de treinamento na semana visando o confronto pela Libertadores, mas também contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Nesse sentido, o plantel vem fazendo sessões com intensidades cada vez mais altas, uma vez que terá outros dois dias de descanso no fim de semana.



- A recuperação foi a folga. Agora ele vai treinar. Se um atleta chega ainda em processo de recuperação, com algum problema que ele não conseguiu resolver, ele vai ter uma atenção especial. O que não foi o caso nesse momento. Todos chegaram em 100% de condições. O que é feito é uma progressão. No primeiro dia, você não vai elevar a exigência lá em cima. Você vai progredir o incremento da carga, progredir o incremento da intensidade e da exigência física. Então o primeiro dia é o dia com um pouco menos de exigência. Não que seja exigência baixa, mas ela é menor do que no segundo dia em que o atleta já teve uma exposição a carga, o corpo teve uma primeira resposta e é um bom dia para conseguir fazer um treino com uma exigência física maior. No terceiro dia também. E os objetivos dos treinos você muda tanto em aspectos físicos, cognitivos e comportamentais de jogo. Então o primeiro dia já é treino, mas você vai ter uma progressão, um incremento da exigência física de cada treino.