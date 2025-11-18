Fluminense lança camisa para Dia da Consciência Negra

O Fluminense lançou, nesta terça-feira (18), uma camisa comemorativa para o Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. A peça homenageia a dupla Washington e Assis, que formaram o Casal 20, na década de 1980. A nova camisa é predominantemente grená e já está à venda nas Lojas Oficiais do Fluminense e reúne, em seus detalhes, significados culturais e simbólicos ao clube e à cultura negra.

Veja o que o Fluminense busca com o lançamento

"A homenagem reforça o papel fundamental de atletas negros na história tricolor e destaca como suas trajetórias se cruzam com os desafios e resistências da população negra no futebol brasileiro. A escolha por elementos afro-diaspóricos reafirma o compromisso do clube com memória, ancestralidade e educação antirracista.

Um dos itens presentes na camisa é o Nea Onnim, um símbolo adinkra dos povos Akan, originários de Gana, que traduz "aquele que não sabe pode aprender". A inclusão do Nea Onnim, tradicionalmente associado à sabedoria e ao aprendizado contínuo, convida a torcida a reconhecer que o enfrentamento ao racismo exige conhecimento, escuta e transformação coletiva. Ele acompanha a frase "Recordar é viver" nas costas da camisa, reforçando que a desconstrução do racismo, para o clube, é um compromisso contínuo, e que o desconhecimento não encerra o diálogo, mas abre a porta para o aprender. A frase, eternizada pelo Casal 20, funciona aqui como um chamado à preservação da memória negra tricolor.

Outro detalhe marcante no desenho da camisa é a Espada de São Jorge, planta originária da África e trazida para o Brasil pela população diaspórica. Ela é utilizada em rituais religiosos de matriz africana e conhecida como planta de proteção contra o mau-olhado, tradicionalmente colocada próxima à entrada das casas. O desenho aparece em uma padronagem por toda a camisa."

