Fluminense ganha dois problemas às vésperas de decisão na Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na derrota para o Botafogo, o Fluminense ganhou dois problemas às vésperas da decisão por vaga na semifinal da Libertadores contra o Atlético-MG. O técnico Mano Menezes tem a missão de encontrar as soluções.

Um dos nomes mais utilizados desde a contratação vindo do banco de reservas, Nonato desfalca o Tricolor por conta de uma cirurgia no nariz feita no domingo (22). O atleta se chocou com a cabeça de Marçal na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, sábado à noite (21), e deixou o Maracanã de ambulância para o hospital.

Com isso, Mano Menezes perdeu uma de suas opções para confronto complicado fora de casa em que o preenchimento do meio-campo seja necessário durante a partida. No setor, o Fluminense ainda conta com Lima e Renato Augusto como opções, enquanto Bernal, Martinelli e Ganso devem ser titulares.

Outro problema é com relação ao estado de Felipe Melo, que cometeu sua segunda falha consecutiva com a camisa do Time de Guerreiros e comprometeu a equipe no Brasileirão. O veterano foi um dos pilares da histórica campanha da Libertadores-2023.

Existe a expectativa de que Thiago Silva se recupere de lesão, enquanto Thiago Santos reassume a posição de titular, após cumprir suspensão contra o Botafogo. Vaiado no clássico do último sábado, Felipe Melo parece ter se tornado a última opção para a zaga da equipe.

O defensor perdeu a confiança das arquibancadas, o que afeta o estado anímico de um dos líderes do elenco. Internamente, o jogador possui apoio do plantel, apesar da chamada de atenção de Mano Menezes em coletiva.

No entanto, o Fluminense vira a chave e conta com suas principais peças para segurar a vantagem em busca de uma vaga na próxima fase da Libertadores. O Tricolor visita o Galo na Arena MRV, na quarta-feira (25), às 19h (de Brasília).