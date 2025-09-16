Fluminense: Felipe Andrade é vendido para MLS

O Houston Dynamo, dos Estados Unidos, exerceu a opção de compra e contratou em definitivo o zagueiro Felipe Andrade, revelado pelo Fluminense. O defensor, de 21 anos, estava emprestado ao clube americano desde o início de 2025 e rapidamente conquistou espaço no time principal.

Durante os sete meses em Houston, Felipe disputou 24 partidas e marcou quatro gols, desempenho que motivou a diretoria a efetivar a transferência. Inicialmente, ele atuou na equipe B, mas logo foi promovido e se tornou titular na Major League Soccer.

Felipe Andrade no Fluminense

Formado em Xerém, Felipe Andrade estreou no profissional em 2023, após disputar a Copinha. Naquele mesmo ano, participou de oito partidas na temporada em que o Tricolor conquistou a Libertadores. Em 2024, chegou a ter destaque no Campeonato Carioca, quando o elenco principal ainda estava de férias, mas não conseguiu manter espaço no time ao longo do ano.

No início de 2025, chegou a ser testado em outras funções — como lateral-direito e volante — durante os primeiros jogos do Carioca. Contudo, acabou sendo pouco utilizado e perdeu espaço de vez no elenco. Ao todo, somou 27 jogos pelos profissionais do Fluminense.

O Houston Dynamo nesse momento ocupa a décima segunda posição da Conferência Oeste da MLS, com 33 pontos em 30 jogos.