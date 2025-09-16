menu hamburguer
Ganso será desfalque do Fluminense por até seis semanas

Meia sentiu lesão contra o Corinthians no sábado (13)

Ganso Fluminense
imagem cameraGanso em campo pelo Fluminense contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Dia 16/09/2025
O Fluminense terá um importante desfalque nas próximas semanas. O meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, segundo informou o clube nesta terça-feira (16). O tempo estimado de recuperação é de quatro a seis semanas.

A contusão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida contra o Corinthians, no último sábado (13), no Maracanã, pelo Brasileirão. Ganso deixou o campo para a entrada de Lucho Acosta e, após exames no CT Carlos Castilho, iniciou o tratamento de fisioterapia.

Com isso, o camisa 10 não foi relacionado para o duelo contra o Lanús, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, em La Fortaleza, na Argentina.

Opções para Renato Gaúcho no Fluminense

Sem Ganso, o técnico Renato Gaúcho deve seguir apostando em Lucho Acosta como alternativa a Nonato. Por enquanto, o treinador opta por jogar com três volantes. Outra alternativa é Rubén Lezcano, embora o paraguaio ainda não tenha recebido muitas oportunidades na equipe principal.

A ausência do meia acontece em um momento de calendário apertado para o Tricolor, que disputa simultaneamente o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, já que a Copa do Brasil só terá a semifinal jogada em dezembro, após o fim do Brasileirão.

Ganso em campo pelo Fluminense contra a Apareciedense, pela Copa do Brasil (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)
Ganso em campo pelo Fluminense contra a Apareciedense, pela Copa do Brasil (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

