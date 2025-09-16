Fluminense coloca fama de ‘copeiro’ à prova

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), diante do Lanús, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a derrota para o Corinthians no último sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem a oportunidade de mostrar novamente a força que vem sustentando nas competições eliminatórias.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense acha reforço em momento decisivo da temporada

O resultado negativo no Brasileirão não altera a condição do clube como único representante brasileiro ainda vivo em três frentes na temporada: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Se no torneio de pontos corridos a oscilação mantém o time fora do G-6, nas copas o desempenho tem sido seguro e consistente. A classificação sobre o Bahia, na Copa do Brasil, e a campanha sólida na Sul-Americana reforçam a imagem do Flu “copeiro”, capaz de crescer nos momentos decisivos. O apelido veio após o desempenho histórico no Mundial de Clubes, quando o clube eliminou gigantes do futebol internacional.

Renato Gaúcho já deixou claro que a estratégia é rodar o elenco para chegar inteiro nas competições eliminatórias. Contra o Corinthians, a escalação com dez mudanças mostrou esse planejamento. Agora, os titulares retornam com força máxima na Argentina. A preservação de nomes como Thiago Silva, Martinelli e Hércules além dos atacantes Canobbio e Serna, indica que a ideia é explorar ao máximo o poder de decisão em um confronto que pode encaminhar a temporada. Um bom resultado na Argentina dá tranquilidade para o jogo da volta e para a sequência no Brasileirão. O Flu só volta a jogar a Copa do Brasil em dezembro.

continua após a publicidade

Dedo do técnico

O duelo também é um teste para consolidar escolhas de Renato. O técnico tem reforçado a preferência por atuar com três volantes, e o descanso de Nonato sugere que ele seguirá ao lado de Martinelli e Hércules. No ataque, Everaldo deve seguir com a titularidade ao lado de Serna e Canobbio, enquanto Germán Cano surge como opção de peso no banco. A aposta é em solidez e equilíbrio para suportar a pressão no La Fortaleza e tentar trazer vantagem para o Maracanã.

Foco na Sula

Com a semifinal da Copa do Brasil já garantida e o Brasileirão em aberto, a Sul-Americana ganha status de prioridade imediata. O Fluminense enxerga no confronto com o Lanús não apenas a chance de avançar de fase, mas também de reafirmar sua identidade de equipe que cresce nos mata-matas. A primeira decisão é fora de casa, mas o objetivo é claro: confirmar mais uma vez a força do "Fluminense das Copas".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.