Atlético Mineiro e Fluminense são os únicos brasileiros vivos nas quartas de final da Copa CONMEBOL Sul-Americana. O Tricolor das Laranjeiras entra em campo na noite desta terça (16), contra o Lanús, enquanto o Galo só joga quarta, quando duela com o Bolívar. Ambos os jogos serão disputados fora de casa.

Com os holofotes virados para os brasileiros, fica a curiosidade: algum deles levará a taça para casa no final do ano? Esse foi o questionamento feito para o ChatGPT. Confira a resposta da Inteligência Artificial.

IA aposta no favorito ao título da Sul-Americana

Se tivesse que apontar um favorito com base nos dados atuais, diria que Fluminense tem a combinação mais equilibrada de fatores: desempenho, elenco, histórico, e chances de manter consistência nos mata-mata.

Contudo, é importante se atentar as "forças surpresas". O Mushuc Runa liderou seu grupo com folga: 5 vitórias, 1 empate, muitos gols marcados. O Huracán no seu grupo também mostrou-se muito bem: liderou com ampla vantagem de saldo de gols.

Quando serão os jogos do Fluminense e do Atlético?

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), diante do Lanús, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor é o único brasileiro ainda vivo em três frentes na temporada: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão.

Após superar o Godoy Cruz nas oitavas de final, nas quartas o Atlético Mineiro enfrenta o Bolívar na Bolívia. A bola rola nesta quarta-feira (17), a partir das 19h (de Brasília).