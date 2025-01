Rony avalia proposta do Fluminense e vive semana decisiva

Cobiçado pelo Fluminense, Rony avalia a oferta do Tricolor e deve tomar uma decisão ao longo desta semana em relação ao seu futuro. O atleta é tratado como uma prioridade do técnico Mano Menezes e do departamento de futebol do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Tricolor possui um acerto com o Palmeiras pela contratação do atacante por oito milhões de dólares (R$ 48 milhões), que será parcelado em cerca de três anos. O jogador receberia um contrato por quatro temporadas e com remuneração semelhante ao que recebe atualmente no Verdão.

O Fluminense não alterou os valores da segunda oferta feita ao Rony, e segue no aguardo de uma decisão do atleta. O clube segue em busca de um atacante na janela de transferências, mas também de um volante para fechar o elenco.

continua após a publicidade

Em entrevista concedida recentemente, Leila Pereira acredita que o atacante vive um fim de ciclo no Palmeiras e está disposta a se desfazer do camisa 10. O atacante possui contrato com o Verdão até dezembro de 2026.

Titular no Fluminense?

Rony é bem avaliado no Fluminense e chegaria no Tricolor com o status de contratação mais cara do clube na temporada. No entanto, o atleta terá a concorrência de Canobbio, Keno, Serna, Lavega e Jhon Arias, embora o colombiano siga aguardando uma oferta atrativa da Europa.