Fluminense confirma demissão de Renato Gaúcho e define substituto

O Fluminense oficializou a saída do técnico Renato Gaúcho na madrugada desta quarta-feira (24), após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana, diante do Lanús. O treinador havia comunicado à imprensa que pediu demissão, ainda no vestiário, ao final da entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com a equipe argentina, no Maracanã.

Em nota, o clube agradece Renato e sua comissão técnica pelos servições prestados. Além disso, o Flu informou que o auxiliar-técnico permanente Marcão assumirá o comando o time de forma interina. Confira abaixo a nota na íntegra.

Nota oficial do Fluminense

"O Fluminense FC informa que Renato Gaúcho não está mais à frente do comando técnico da equipe. O treinador pediu desligamento após a partida desta terça-feira (24/09).

Também deixam o clube os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O auxiliar-técnico permanente Marcão assume o time de forma interina."

Números de Renato

Renato Gaúcho encerra a sexta passagem dele como treinador do Fluminense após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana. Em 41 jogos, ele acumulou 21 vitórias, oito empates e 12 derrotas no comando tricolor, um aproveitamento de 57,7%. O ponto alto do trabalho foi a campanha no Mundial de Clubes, que terminou na semifinal diante do Chelsea.

