Torcedores do Fluminense mandam recado a Renato Gaúcho após eliminação

O Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (24) após empatar em 1 a 1, no Maracanã, com o Lanús. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor não perdoaram o técnico Renato Gaúcho e reprovaram as substituições promovidas pelo treinador no segundo tempo.

O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, com Canobbio, mas levou o empate na etapa final, com Aquino. Como o Lanús havia vencido o primeiro jogo, garantiu vaga na semifinal da competição. O Tricolor agora foca na sequência do Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil.

Veja as reações nas redes sociais: