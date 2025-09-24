menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Fluminense mandam recado a Renato Gaúcho após eliminação

Tricolor empatou com o Lanús no Maracanã nesta terça (24)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
00:32
Renato Gaúcho foi criticado por torcedores do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraRenato Gaúcho foi criticado por torcedores do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (24) após empatar em 1 a 1, no Maracanã, com o Lanús. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor não perdoaram o técnico Renato Gaúcho e reprovaram as substituições promovidas pelo treinador no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, com Canobbio, mas levou o empate na etapa final, com Aquino. Como o Lanús havia vencido o primeiro jogo, garantiu vaga na semifinal da competição. O Tricolor agora foca na sequência do Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil.

Veja as reações nas redes sociais:

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias