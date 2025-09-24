Torcedores do Fluminense mandam recado a Renato Gaúcho após eliminação
Tricolor empatou com o Lanús no Maracanã nesta terça (24)
O Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (24) após empatar em 1 a 1, no Maracanã, com o Lanús. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor não perdoaram o técnico Renato Gaúcho e reprovaram as substituições promovidas pelo treinador no segundo tempo.
O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, com Canobbio, mas levou o empate na etapa final, com Aquino. Como o Lanús havia vencido o primeiro jogo, garantiu vaga na semifinal da competição. O Tricolor agora foca na sequência do Brasileirão e na semifinal da Copa do Brasil.
Veja as reações nas redes sociais:
