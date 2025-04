Fluminense estreia na Sul-Americana sem Mano e com poucas mudanças

O Fluminense entra em campo pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira (1º), às 21h30, diante do Once Caldas no Estádio Manizales, na Colômbia. Além da estreia na competição, o Tricolor fará o primeiro jogo desde a saída de Mano Menezes, demitido após a derrota para o Fortaleza no último sábado (29), pelo Brasileirão.

Ainda em busca de um substituto, o Flu terá o técnico interino Marcão à frente da equipe para o duelo desta terça. Contudo, mesmo com a mudança no comando, a expectativa é de que a estrutura do time titular seja mantida para a primeira rodada da Sula.

Desde a partida contra o Fortaleza no sábado (29) à noite, foram dois treinos da equipe das Laranjeiras. O primeiro no domingo (30), sem os titulares e Lima, que entrou em campo aos 14 minutos. Depois, com o grupo completo, o elenco realizou atividade completa já na Colômbia nesta segunda-feira (31).

Por isso, a tendência é que Marcão não faça mudanças significativas na equipe que enfrentou o Leão do Pici pelo Campeonato Brasileiro. A alteração mais provável é a volta de Ignácio no lugar de Freytes. Além disso, Bernal pode ganhar uma chance no meio-campo, que teve Hércules e Martinelli no último compromisso.

Escalação do Fluminense

Com isso, o Fluminense deve entrar em campo diante do Once Caldas pela Sul-Americana com: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules (Bernal), Martinelli e Lima (Lezcano); Arias, Canobbio e Cano. Técnico: Marcão.

