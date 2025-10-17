Ex-árbitra esclarece gol polêmico nos acréscimos de Fluminense x Juventude

De forma dramática e polêmica, o Fluminense venceu o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O gol da equipe carioca saiu no último lance do confronto e teve origem por conta de uma decisão polêmica da arbitragem. A ex-árbitra Nadine Bastos analisou o lance.

A partida já estava nos acréscimos finais, quando o goleiro Jandrei segurou a posse da bola por mais de oito segundos. Como resultado, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes apontou escanteio para a equipe do Fluminense.

Durante a transmissão da partida, pela Amazon Prime, a especialista Nadine Bastos concordou com a decisão da arbitragem. Ela também entedeu que o arqueiro passou do limite do tempo estipulado pela regra.

- Eles estão reclamando do lance anterior, da reposição de oito segundos, dizendo para o árbitro que ele mostrou cinco. Mas lembrando que os primeiros três segundos são contados mentalmente, depois que o árbitro mostra com as mãos os cinco últimos segundos. Os jogadores do Juventude estão reclamando, mas foram oito segundos - disse Nadine Basttos.

Como foi Fluminense x Juventude?

O primeiro tempo começou com o Juventude tomando a iniciativa e criando a primeira grande chance da partida. Em jogada pela direita, a equipe gaúcha encontrou espaço nas costas da defesa tricolor e quase abriu o placar após um bate-rebate dentro da área, obrigando Fábio a fazer boa defesa. O Fluminense, por sua vez, apresentou dificuldades para sair jogando. A marcação alta do adversário atrapalhou a construção de jogo, e a bola raramente passava do meio de campo com posse controlada.

As tentativas de avanço se concentraram pelo lado esquerdo, com Kevin Serna buscando jogadas de velocidade, mas sem conseguir receber bolas limpas para atacar. Enquanto isso, o Juventude trocava passes com tranquilidade e fazia o Flu correr para trás. Após os 15 minutos, o time de Luis Zubeldía começou a se ajustar e passou a ter mais posse, mas seguia travado na criação. Um lance de bola parada ilustrou o momento: o Tricolor tentou uma jogada ensaiada em cobrança de falta, mas a troca de passes resultou em recuo para o goleiro Fábio, gerando vaias e protestos das arquibancadas.

O panorama se manteve até o intervalo. O Fluminense tentou um abafa nos minutos finais, mas seguiu atrapalhado e sem conseguir chegar ao gol. A equipe foi para o vestiário sob críticas e impaciência da torcida. No segundo tempo, o time voltou mais ligado e com mais atitude, controlando melhor o jogo, embora ainda sem chances claras de gol.

Aos 15 minutos, Zubeldía promoveu a primeira mudança: Lima saiu para a entrada de John Kennedy, deixando o time sem um armador fixo e com dois atacantes de referência, ao lado de Cano. A alteração mudou o espírito do jogo. John Kennedy trouxe mais mobilidade e agressividade, participando de várias jogadas individuais e dando novo ritmo ao ataque tricolor. O problema é que a bola insistia em não entrar.

O Fluminense acumulou chances desperdiçadas. Em uma delas, Canobbio driblou três marcadores, mas foi travado na hora do chute. Pouco depois, Freites lançou Fuentes, que cruzou para trás e encontrou John Kennedy. O atacante finalizou de primeira, mas a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo. O Tricolor criava, mas esbarrava sempre na barreira do Juventude.

Com o placar inalterado, Zubeldía voltou a mexer: tirou Cano para a entrada de Everaldo, e Canobbio para colocar Soteldo. Antes, Riquelme já havia substituído o desgastado Serna. As mudanças geraram irritação nas arquibancadas. A torcida vaiou com força, principalmente as entradas de Soteldo e Everaldo, que vinham sendo criticados nas últimas partidas.

Nos minutos finais, o time se desorganizou completamente. O Fluminense voltou a apresentar os mesmos erros do primeiro tempo — passes curtos errados, cruzamentos sem direção e decisões apressadas. O goleiro Jandrei pouco trabalhou, e o Flu parecia condenado a um empate sem brilho. Soteldo, sem inspiração, cruzava bolas para uma área quase vazia, enquanto o time se mostrava nervoso e desconectado.

Mas quando o empate já parecia inevitável, surgiu o herói da noite. Nos acréscimos, após uma bola viva dentro da área, Thiago Silva acertou um voleio preciso e improvável, que entrou devagarinho no canto de Jandrei. O Maracanã explodiu. O zagueiro e ídolo tricolor, que retornou ao clube em 2025, foi o responsável por salvar o time de um tropeço em casa.