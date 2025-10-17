Fluminense x Juventude tem primeiro gol ocasionado por nova regra do Brasileirão

O duelo entre Fluminense e Juventude nesta quinta-feira (16) foi marcado pelo primeiro gol do Brasileirão após a aplicação da regra dos oito segundos na reposição de bola. O goleiro Jandrei, do Ju, segurou a bola por 10 segundos depois do início da contagem do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, que apontou escanteio para o Tricolor. Na sequência, Thiago Silva deu a vitória aos donos da casa.

continua após a publicidade

➡️ Ex-árbitra esclarece gol polêmico nos acréscimos de Fluminense x Juventude

O lance ocorreu aos 51 minutos do segundo tempo, com a partida ainda empatada em 0 a 0. O arqueiro do Papo não repôs a bola no tempo deteminado pela nova regra, e a infração foi sinalizada. A defesa visitante afastou a jogada após o cruzamento, mas, na sobra, ela chegou ao lado oposto, e Riquelme Felipe encontrou Thiago Silva na área. Em um voleio desengonçado, o zagueiro abriu o placar no último instante da partida.

A situação gerou revolta dos jogadores do Juventude, que reclamaram da aplicação da regra. Após o gol do Fluminense, atletas da equipe gaúcho partiram para cima do árbitro e se recusaram a reiniciar o jogo no meio-campo. Assim, vitória do Flu no lance final.

continua após a publicidade

Regra já foi aplicada no Brasileirão

A regra dos oito segundos já foi aplicada no Campeonato Brasileiro outras vezes. Uma das primeiras, inclusive, foi contra o Fluminense, quando Fábio demorou a repor a bola na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, pela sexta rodada da competição. No mesmo dia, Fernando Miguel, do Ceará, foi punido diante do São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense