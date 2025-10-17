Após gol decisivo, Thiago Silva desabafa: ‘Quando me propus a voltar, foi no intuito de ajudar’

Na noite desta quinta-feira (16), o Fluminense venceu o Juventude por 1 a 0 no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O herói da partida foi o zagueiro e capitão Thiago Silva, que marcou um golaço de voleio já nos acréscimos do segundo tempo.

Após o apito final, Thiago falou com emoção sobre o momento especial e o peso de representar novamente o Fluminense.

- Quando me propus a voltar, foi no intuito de ajudar. Não necessariamente fazendo gol, mas em todos os aspectos: dentro de campo, na parte defensiva, fora dele também. Quando a gente coloca essa braçadeira, as pessoas acham que é só entrar em campo com um pedaço de faixa no braço, mas tem toda uma história, um compromisso por trás - disse o camisa 3.

Aos 41 anos, Thiago Silva vive a reta final de sua carreira, mas segue com a mesma entrega de sempre. O zagueiro também comentou sobre a importância de conquistar um título nesta volta ao Fluminense — e deixou no ar a possibilidade de que a Copa do Brasil possa ser sua última grande taça como jogador profissional.

- Espero que esse ano termine com um título. Não vou dizer que seria justo, porque do outro lado tem equipes também que brigam, mas quem sabe esse não seja o último título da carreira.

Thiago Silva comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Juventude no Maracanã (Foto: Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O capitão ainda fez um apelo à torcida tricolor, pedindo paciência neste momento de transição e adaptação a um novo modelo de trabalho dentro do clube.

- A gente está num trabalho novo, implementando ideias que não estávamos acostumados. Então vamos errar. Mas a gente não erra porque quer. Precisamos de paciência, porque queremos chegar fortes no fim do ano, numa semifinal contra o Vasco, quem sabe, e fazer um grande desempenho.

Com o gol salvador, Thiago Silva não só garantiu três pontos importantes para o Fluminense, como também reforçou seu papel como líder e ídolo no elenco. A torcida, que já o reverenciava, agora tem ainda mais motivos para sonhar com uma temporada histórica.