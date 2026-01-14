Fluminense escalado com nomes de peso para estreia no Carioca

O Fluminense está escalado para a estreia no Campeonato Carioca de 2026, diante do Madureira, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro. O confronto marca o primeiro compromisso oficial do Tricolor na temporada. Apesar de não estar com todos os jogadores do time principal, o Tricolor vai a campo com nomes de peso no time titular.

O grupo é formado por atletas da base e jogadores que tiveram poucas oportunidades na temporada passada, dentro do planejamento da comissão técnica para observação e testes. Toda a lista é composta por jogadores que se apresentaram antes do dia 8, com o grupo principal, exceto Otávio. O volante se juntou ao "time do Carioca" nos últimos dias e começará como titular, como informado em primeira mão pelo jornalista Wilson Fort, da "Central Fluminense", e confirmado pelo Lance!.

Sem Luis Zubeldía à beira do campo, afastado após procedimento cardíaco, a equipe será comandada por Maxi Cuberas, auxiliar do treinador argentino, ao lado de Marcão, auxiliar permanente do clube.

Escalação do Fluminense

Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio, Lezcano; Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy

