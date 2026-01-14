Fluminense divulga relacionados com surpresa para estreia do Carioca

O Fluminense divulgou nesta quarta-feira (14) a lista de jogadores relacionados para a estreia no Campeonato Carioca de 2026, diante do Madureira, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro. O confronto marca o primeiro compromisso oficial do Tricolor na temporada.

A relação confirma a estratégia do clube de utilizar um time alternativo neste início de estadual. O grupo é formado por atletas da base e jogadores que tiveram poucas oportunidades na temporada passada, dentro do planejamento da comissão técnica para observação e testes.

Toda a lista é composta por jogadores que se apresentaram antes do dia 8, com o grupo principal, exceto Otávio. O volante se juntou ao "time do Carioca" nos últimos dias e deve começar como titular, como informado em primeira mão pelo jornalista Wilson Fort, da "Central Fluminense", e confirmado pelo Lance!.

Sem Luis Zubeldía à beira do campo, afastado após procedimento cardíaco, a equipe será comandada por Maxi Cuberas, auxiliar do treinador argentino, ao lado de Marcão, auxiliar permanente do clube.

Relacionados do Fluminense

Goleiros

Daniel

Marcelo Pitaluga

Vitor Eudes

Defensores

Davi Schuindt Guilherme Arana Igor Rabello Jemmes Júlio Fidelis Léo Jance Loiola Miguel Sampaio

Meio-campistas

Agner

Davi Melo

Lezcano

Luis Fernando

Naarã

Otávio

Wallace Davi

Atacantes

John Kennedy

Lelê

Matheus Reis

Riquelme

Santi Moreno

Wesley Natã

