Fluminense divulga relacionados com surpresa para estreia do Carioca
Tricolor enfrenta o Madureira
O Fluminense divulgou nesta quarta-feira (14) a lista de jogadores relacionados para a estreia no Campeonato Carioca de 2026, diante do Madureira, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro. O confronto marca o primeiro compromisso oficial do Tricolor na temporada.
A relação confirma a estratégia do clube de utilizar um time alternativo neste início de estadual. O grupo é formado por atletas da base e jogadores que tiveram poucas oportunidades na temporada passada, dentro do planejamento da comissão técnica para observação e testes.
Toda a lista é composta por jogadores que se apresentaram antes do dia 8, com o grupo principal, exceto Otávio. O volante se juntou ao "time do Carioca" nos últimos dias e deve começar como titular, como informado em primeira mão pelo jornalista Wilson Fort, da "Central Fluminense", e confirmado pelo Lance!.
Sem Luis Zubeldía à beira do campo, afastado após procedimento cardíaco, a equipe será comandada por Maxi Cuberas, auxiliar do treinador argentino, ao lado de Marcão, auxiliar permanente do clube.
Relacionados do Fluminense
Goleiros
- Daniel
- Marcelo Pitaluga
- Vitor Eudes
Defensores
- Davi Schuindt
- Guilherme Arana
- Igor Rabello
- Jemmes
- Júlio Fidelis
- Léo Jance
- Loiola
- Miguel Sampaio
Meio-campistas
- Agner
- Davi Melo
- Lezcano
- Luis Fernando
- Naarã
- Otávio
- Wallace Davi
Atacantes
- John Kennedy
- Lelê
- Matheus Reis
- Riquelme
- Santi Moreno
- Wesley Natã
O Fluminense inicia o Carioca buscando observar opções para a sequência da temporada em um formato de competição mais enxuto, no qual cada rodada ganha peso. A partida marca o primeiro compromisso oficial do clube em 2026.
