Fluminense

Fluminense divulga relacionados com surpresa para estreia do Carioca

Tricolor enfrenta o Madureira

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
16:30
John Kennedy em treino na pré-temporada do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
John Kennedy em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
O Fluminense divulgou nesta quarta-feira (14) a lista de jogadores relacionados para a estreia no Campeonato Carioca de 2026, diante do Madureira, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro. O confronto marca o primeiro compromisso oficial do Tricolor na temporada.

➡️Gum analisa 2025 do Fluminense e faz ressalva para a temporada: 'Precisa fortalecer'

A relação confirma a estratégia do clube de utilizar um time alternativo neste início de estadual. O grupo é formado por atletas da base e jogadores que tiveram poucas oportunidades na temporada passada, dentro do planejamento da comissão técnica para observação e testes.

Toda a lista é composta por jogadores que se apresentaram antes do dia 8, com o grupo principal, exceto Otávio. O volante se juntou ao "time do Carioca" nos últimos dias e deve começar como titular, como informado em primeira mão pelo jornalista Wilson Fort, da "Central Fluminense", e confirmado pelo Lance!.

Sem Luis Zubeldía à beira do campo, afastado após procedimento cardíaco, a equipe será comandada por Maxi Cuberas, auxiliar do treinador argentino, ao lado de Marcão, auxiliar permanente do clube.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Relacionados do Fluminense

Goleiros

  • Daniel
  • Marcelo Pitaluga
  • Vitor Eudes

Defensores

  1. Davi Schuindt
  2. Guilherme Arana
  3. Igor Rabello
  4. Jemmes
  5. Júlio Fidelis
  6. Léo Jance
  7. Loiola
  8. Miguel Sampaio

Meio-campistas

  • Agner
  • Davi Melo
  • Lezcano
  • Luis Fernando
  • Naarã
  • Otávio
  • Wallace Davi

Atacantes

  • John Kennedy
  • Lelê
  • Matheus Reis
  • Riquelme
  • Santi Moreno
  • Wesley Natã

O Fluminense inicia o Carioca buscando observar opções para a sequência da temporada em um formato de competição mais enxuto, no qual cada rodada ganha peso. A partida marca o primeiro compromisso oficial do clube em 2026.

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Madureira (Foto: Divulgação)
Relacionados do Fluminense para enfrentar o Madureira (Foto: Divulgação)

