Zubeldía abre o jogo sobre atacantes do Fluminense: 'Não em todas, mas na maioria'

O Fluminense venceu o Mirassol por 1 a 0, nesta quinta-feira (6), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Kevin Serna, ainda no primeiro tempo, em chute desviado. Com o resultado, o Tricolor manteve o aproveitamento perfeito em casa sob o comando de Luis Zubeldía — são seis vitórias em seis jogos, sem sofrer gols.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense vence o Mirassol e segue 100% com Zubeldía em casa

— Temos bons centroavantes, e na maioria das partidas eles jogaram bem — não em todas, mas na maioria. Então não vejo motivo para jogar sem um jogador nessa função. Gosto dos três que temos, apesar de serem de idades e características diferentes. Enquanto a equipe tiver situações de gol, para mim é o essencial. Depois, é uma questão de fase, de confiança e de tranquilidade dentro da área. Hoje, em termos gerais, sinto que, mesmo sem termos feito uma partida brilhante, sabíamos que enfrentaríamos um adversário que está em quarto lugar na tabela e que tem mostrado bom nível durante toda a temporada. O Mirassol concentrou seus esforços no Brasileirão, e por isso chegou tão bem a esta parte final do campeonato. Nós ganhamos bem, e poderíamos ter feito mais gols. Gostaria de ter sido mais efetivo, mais contundente, mas o fato de termos criado chances já me deixa mais tranquilo. Assim como saí insatisfeito do jogo contra o Ceará, hoje, apesar de termos feito apenas um gol, que bastou para a vitória, posso dizer que gostei mais do time do que na partida passada.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 50 pontos e segue em sétimo lugar, um ponto atrás do Botafogo, sexto colocado, que fecha a zona de classificação direta à Libertadores. O Mirassol, por sua vez, permanece em quarto, com 56 pontos. O próximo compromisso do Fluminense será no domingo (9), às 16h, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

continua após a publicidade

O jogo no Maracanã foi marcado por uma atuação irregular do time carioca e mais um desempenho contestado da arbitragem. Logo no início, Anderson Daronco expulsou um jogador do Mirassol após falta em Serna, mas voltou atrás da decisão após revisão do VAR. O Tricolor melhorou em relação às últimas partidas, finalizando mais vezes, mas continuou com dificuldades na criação de jogadas e na execução ofensiva.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense